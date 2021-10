Imunolog Zlatko Trobonjača u Pressingu N1 Televizije u utorak je govorio o trenutnoj epidemiološkoj slici i procesu cijepljenja u Hrvatskoj. Rekao je kako imunost koju steknemo protiv wuhanskog soja nas ne štiti protiv delta soja.

- Oni koji su preboljeli mogu se reinficirati, a oni koji su cijepljeni mogu se inficirati zbog gubitka imunosti, oboljeti simptomatski, pa čak i od težih oblika bolesti, a ponekad i umrijeti - rekao je Trobonjača. Rekao je kako se covid potvrdama strahovito onemogućava kretanje građana te da je normalno da se jedna takva mjera teško prihvaća u društvu. Smatra da bi ovaj četvrti val pandemije mogao biti gotov do Nove godine, a što će događati nakon toga, ovisi o tome hoće li se pojaviti novi soj.

'Neželjeni učinak Pfizerovog cjepiva'

O cijepljenju djece kaže:

- Razmišljao sam kad je došla preporuka da se cijepe djeca treba li tu djecu cijepiti jer se primijetio jedan neželjeni učinak tog mRNA cjepiva, Pfizerovog cjepiva, a to je razvoj miokarditisa i perikarditisa, upale srca i osrčja. Izraelci su izašli s podatkom da je to jedan slučaj na 6.000 primijenjenih doza, kasnije se na razini EU vidjelo da je to 1 na 15.000 slučajeva, Amerikanci govore 1 na 40.000.

Vidjelo se da je to blaga upala srca koja prolazi kroz nekoliko dana bez nekakve terapije i hospitalizacije i teških posljedica. Zbog toga sam kratko dvojio treba li djecu cijepiti, no uzimajući u obzir kakve posljedice može ostaviti covid, mislim da biipak trebalo djecu cijepiti.

Kaže kako cjepiva štite od zaraze, ali pitanje je u kojem postotku.