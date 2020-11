Trobonjača: Ne vjerujem da smo prošli vrh ovog jesenskog vala

<p>Prof. dr. <strong>Zlatko Trobonjača</strong> s riječkog Medicinskog fakultete komentirao je situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.</p><p>- Ne vjerujem da smo prošli vrh ovoga jesenskog vala - rekao je Trobonjača za <a href="https://vijesti.hrt.hr/676846/trobonjaca-broj-novoinficiranih-ce-se-jos-povecavati" target="_blank">HRT</a> i dodao kako ne misli da će se broj novoinficiranih tijekom prosinca i siječnja dodatno povećavati.</p><p>- To vidimo i po ovim podacima koji nam najbolje pokazuju takvu sliku, a to je broj hospitaliziranih ljudi i broj ljudi na respiratorima - objašnjava profesor. </p><p>Kaže da nije siguran da je kontrola epidemije na visokoj razini.</p><p>- Kontrolu epidemije izgubili smo onoga časa kad smo prestali pratiti kontakte inficiranih, ne u potpunosti, ali jednim dijelom, kad je došlo do naglog povećanja broja novoinficiranih, a znamo da je praćenje kontakata inficiranih jedna od temeljnih, sržnih javnozdravstvenih mjera u kontroli epidemije - poručio je.</p><p>Trobonjača pretpostavlja da bi cijepljenje trebalo početi početkom iduće godine.</p>