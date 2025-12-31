Od križanja Plano do skretanja za most Hrvatskih branitelja cesta je zatvorena za promet. Policijski službenici preusmjeravaju promet
Trogir: Sudarila se dva auta, četiri čovjeka su u bolnici
Oko 17 sati zaprimili smo informaciju da se na cesti D8, u blizini križanja za Plano, dogodila prometna nesreća, sudar dva osobna vozila. Četiri osobe su prevezene na pružanje liječničke pomoći, objavili su iz PU splitsko-dalmatinske.
Od križanja Plano do skretanja za most Hrvatskih branitelja cesta je zatvorena za promet. Policijski službenici preusmjeravaju promet i pozivaju vozače da prate upute policijskih službenika na terenu i da povećaju oprez ukoliko voze ovom dionicom ceste D8.
Da je očevid i dalje u tijeku potvrdili su i iz Hrvatskog autokluba.
- Zbog očevida prometne nesreće prekinut je promet na trogirskoj obilaznici (DC8) u smjeru Trogira. Obilazak je lokalnim cestama - piše HAK.
