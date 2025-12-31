Obavijesti

PROMET U PREKIDU

Trogir: Sudarila se dva auta, četiri čovjeka su u bolnici

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Od križanja Plano do skretanja za most Hrvatskih branitelja cesta je zatvorena za promet. Policijski službenici preusmjeravaju promet

Oko 17 sati zaprimili smo informaciju da se na cesti D8, u blizini križanja za Plano, dogodila prometna nesreća, sudar dva osobna vozila. Četiri osobe su prevezene na pružanje liječničke pomoći, objavili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Od križanja Plano do skretanja za most Hrvatskih branitelja cesta je zatvorena za promet. Policijski službenici preusmjeravaju promet  i pozivaju vozače da prate upute policijskih službenika na terenu i da povećaju oprez ukoliko voze ovom dionicom ceste D8.

Da je očevid i dalje u tijeku potvrdili su i iz Hrvatskog autokluba.

- Zbog očevida prometne nesreće prekinut je promet na trogirskoj obilaznici (DC8) u smjeru Trogira. Obilazak je lokalnim cestama - piše HAK.

