Grad Trogir dobio je novi, milijun eura vrijedan pješački most preko Foše čija je konstrukcija postavljena u srijedu navečer, a prvi pješaci bi preko njega trebali prelaziti za mjesec dana, što će ovisiti o vremenskim uvjetima. Most čije su postavljanje u srijedu navečer pratili brojni građani dio je pješačkog koridora koji se prostire od parkinga T1 do parka Fortin. Na dijelu mosta, teškog 65 tona, bit će postavljeno 29 fiksnih sjedalica, a s druge strane i mreža za igru i ležanje.

Trogirani su dobili novi most

Most je građen osam mjeseci u brodogradilištu u Vranjicu, viši je od četiri metra i dug je 30 metara.

Trogirski gradonačelnik Ante Bilić smatra da je most puno više od prijelaza preko Foše i da su podigli europske standarde.

Nada se da će izvođač što prije završiti završne poslove uređenja prilaznih staza, rasvjetu i ostalo, te da će sve to biti u funkciji kroz mjesec dana, što će ovisiti o vremenskim prilikama.

Na arhitektonskom natječaju bilo prijavljeno 26 radova među kojima je izabran dizajnerski most jer grad kao što je Trogir zaslužuje samo vrhunska rješenja, kazao je Bilić. ​Drago mu je što je novi most konačno postavljen i to nakon tri godine.

"Zadovoljan sam jer je sinoć na postavljanju konstrukcije mosta bilo dosta građana. Taj most je infrastrukturni objekt koji nam je puno nedostajao, skratit će put od stare gradske jezgre do kopna, pogotovo starijim osobama, gdje su sve institucije od Doma zdravlja i ljekarni do škola i banaka", kazao je gradonačelnik Bilić.

Trogirani se pozdravljaju sa starom ulicom, na pločama su ostavili lampaš i staru sliku