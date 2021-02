Kriza Uprave na FFZG-u mogla bi se privesti kraju. Profesor Miljenko Jurković s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u srijedu je dobio povjerenje članova Fakultetskog vijeća na tajnom glasovanju kojeg je sam inicirao.

Naime, iako ga je Senat UNIZG-a imenovao novim obnašateljem dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, on nije htio preuzeti tu dužnost bez povjerenja članova Fakultetskog vijeća.

Troje v.d. prodekana koje je postavio Senat na prijedlog rektora Damira Borasa trebalo je ostati na tim funkcijama do iduće sjednice Senata Sveučilišta na kojoj je Jurković trebao predložiti svoje kandidate za te pozicije. Radi se o Tomislavu Galoviću koji je obnašao dužnosti prodekana za organizaciju i razvoj, Krešimiru Pavlini koji je obnašao dužnosti prodekana za nastavu i studente te Naidi Mihal Brandl koja je obnašala dužnosti prodekanice za poslovanje. Obnašateljica dužnosti prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju, Ana Munk, nije bila ni predložena za nastavak obnašanja te dužnosti.

Međutim, u srijedu se glasalo i o povjerenju v.d. prodekana, a iako je glasanje pravno neobvezujuće, s 28 glasova za i 44 protiv, prodekani nisu dobili povjerenje.

U četvrtak su zbog toga sve troje odstupili s dužnosti pa tako FFZG ima samo jednog člana uprave - obnašatelja dužnosti dekana Miljenka Jurkovića.

Novi dekan do lipnja?

Neki članovi Fakultetskog vijeća FFZG-a vjeruju da je ovo put ka normalizaciji stanja na Fakultetu jer su Borasovi ljudi odstupili, a Jurković je članovima Vijeća dao hodogram po kojemu bi do lipnja imali novoizabranog redovnog dekana. Uz to, u srijedu je na sjednici izglasan hitni postupak izbora dekana, osniva se povjerenstvo koje će se baviti prijavama za seksualno uznemiravanje, a ukinute su i odluke bivšeg v.d. dekana Miljenka Šimprage o zabrani komunikacije na fakultetskoj mailing listi te zabrana okupljanja ispred fakulteta. Kako doznaje Telegram, Jurković je zatražio i formiranje Savjeta fakulteta, kojeg bi činila trojica bivših dekana koji bi Jurkovića savjetovali. Kako doznajemo, radi se o bivšim dekanima FF-a Stipi Botici, Nevenu Budaku i Branimiru Šverku.

Financijska revizija otkrila nepravilnosti

Neslužbeno doznajemo da su Jurkovićev uvjet za novu poziciju bile odriješene ruke od rektora u rješavanju krize uprave FFZG - a te da će bez Borasa i Senata birati nove vršitelje dužnosti prodekana, a njih će potvrđivati Fakultetsko vijeće. No nisu svi članovi Vijeća puni povjerenja prema Jurkoviću jer ga je ipak izabrao rektor Boras. Uz to, Jurković je bio dekan FFZG-a u dva mandata, od 2004. do 2009. godine. Damir Boras je tad bio njegov prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, a onda ga je u listopadu 2009. godine naslijedio na mjestu dekana. Tad je provedena financijska revizija nad Filozofskim u kojoj je utvrđeno da je kreditnom karticom fakulteta plaćeno oko 5 tisuća kuna za igre na sreću putem interneta. Taj je trošak netko pokušao zamračiti pa je za navedeni iznos fiktivno uvećan trošak na knjige. No ni te knjige nisu nabavljane na način da je jasno kome služe te tko ih je naručio. I to su samo neke od niza nepravilnosti koje su se događale za vrijeme dva dekanska mandata novog v.d. - a, Miljenka Jurkovića.