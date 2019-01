Troje maskiranih preko Fejsa pozvali 'sve Hrvate na otpor'

Na Facebook stranici 'Otpor' trojica muškaraca obučeni u vojne uniforme i s fantomkama na glavi uputili su poruku Hrvatskoj i dijaspori.

Građanima su poručili da se bore protiv korupcije i nepotizma te da pruže otpor trenutnom sistemu zbog generacija koje dolaze. Njihovu poruku prenosimo u cijelosti:

Ovo je poruka cijeloj Hrvatskoj i dijaspori.

Nemojte se predati i nemojte odustati od borbe!

Borite se! Borite se protiv korupcije! Borite se protiv nepotizma! Neka čuju da mi znamo i pamtimo:

Da tamo gdje je bila knjižnica, danas je trgovački centar. Gdje je postojao muzej, danas je restoran brze hrane.

Gdje je cvjetalo, danas je pusto. Gdje je bilo sjećanja, danas je zaborav.

Umjesto pravde, molite za milostinje. Umjesto Domovine, tuđa zemlja. Umjesto Sjećanja, zaborav. Umjesto mirovine, grob. Umjesto demokracije, reklamna oglašavanja. Umjesto stvarnosti, brojke. Oni na vrhu, kažu nam:

'Ovo je budućnost koju smo vam obećali, uživajte u njoj.'

To je ono što nam govore i lažu. Ova budućnost izgleda previše kao prošlost. Ako pomno pogledamo, možemo vidjeti da su oni, iznad, isti kao i jučer. Oni koji, baš kao i jučer, danas traže od vas strpljenje, zrelost, dobar osjećaj, odricanja i davanja. Već smo to vidjeli, već smo to čuli. Mi se sjećamo! I znamo da živimo u državi u kojoj aktivistima zbog mirnog prosvjeda prijete zatvorske kazne i globe do 40.000 kn. U državi u kojoj je vise od 300 tisuća blokiranih, na tisuće deložiranih i stotine tisuća iseljenih.

Gdje u općinama većina proračuna odlazi na plaće zaposlenih u upravi. Po podacima UN-a do 2030. Hrvatska bi mogla imati ispod 3 mil. stanovnika i prijeti joj demografska katastrofa. Broj zaposlenih među najnižim je stopama, a dok broj umirovljenika raste, 128 gradonačelnika, 213 zamjenika, 20 župana, 50 zamjenika, 428 načelnika, 480 zamjenika i 8354 vijećnika odlučuju o vašoj sudbini. U takvoj Hrvatskoj, i kada je s vama nitko, a protiv vas sila, pružite otpor. Ako ne zbog vas samih, zbog generacija koje dolaze.

KADA NEPRAVDA POSTANE ZAKON, OTPOR POSTAJE DUŽNOST!

I nemojte biti sami u budućnosti.

