PAD NA OTOKU WIGHTU

Troje mrtvih Engleskoj: Srušio se helikopter tijekom obuke

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PA Video/PRESS ASSOCIATION

Britanski mediji izvijestili su da je operater, Northumbria Helicopter, potvrdio da je jedna od njihovih letjelica, model G-OCLV, bila uključena u nesreću tijekom poduke letenja.

Tri su osobe poginule, a jedna je teško ozlijeđena nakon što se helikopter srušio na polje tijekom poduke letenja u blizini ljetovališta na britanskom otoku Wightu u ponedjeljak, priopćila je policija.

Policija Hampshirea i otoka Wighta priopćila je da ne može dati više informacija o žrtvama ni okolnostima incidenta.

Policija je ranije priopćila da se helikopter srušio na polju u blizini ljetovališnog grada Ventnora.

Zračna služba hitne pomoći Hampshirea i otoka Wighta poslala je tim za pomoć. Glasnogovornik službe rekao je da je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu.

