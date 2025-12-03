Obavijesti

Troje teško ozlijeđenih u sudaru u Osijeku završili su u KBC-u: 'Slijedi kirurško zbrinjavanje'

Foto: Čitatelj 24sata

Osječki Klinički bolnički centar (KBC) zaprimio je tri teško ozlijeđene osobe nastradale u sudaru tri vozila, koji se u srijedu ujutro dogodio u Vukovarskoj ulici u Osijeku, izvijestilo je u srijedu Ravnateljstvo KBC-a.

U Objedinjeni hitni bolnički prijem zaprimljene su tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama pa slijedi njihovo daljnje kirurško zbrinjavanje, ističe Ravnateljstvo.

Foto: Čitatelj 24sata

Dojavu o prometnoj nesreći policija je zaprimila oko 7,20 sati, a sve okolnosti i uzroci prometne nesreće utvrdit će se očevidom, izvijestila je osječko-baranjska Policijska uprava.

