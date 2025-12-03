Iz osječke policije potvrdili su nam kako su dojavu zaprimili u srijedu u 7.20 sati, no za sad nema informacija o ozlijeđenima
VIDEO Teška prometna nesreća u Osijeku: Sudarila se tri vozila
Tri automobila sudarila su se na osječkoj Vukovarskoj ulici u srijedu rano ujutro. Od policije doznajemo da su dojavu zaprimili u 7.20 sati, no još nema informacija o ozlijeđenima.
- Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu o sudaru tri vozila, očevid je u tijeku - rekli su nam kratko.
Na mjesto nesreće stigli su vatrogasci i Hitna pomoć, a vozačima se zbog očevida savjetuje da koriste okolne pravce.
