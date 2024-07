Trojica Hrvata i muškarac iz BiH prebacivali migrante: Oduzeli im 82.200 eura i dva vozila

USKOK je u veljači ove godine protiv trojice Hrvata i jednog državljanina BiH pokrenuo istragu zbog sumnje da su se povezali u zločinačko udruženje radi prebacivanja migranata iz BiH u Hrvatsku. Pet mjeseci nakon, podignuta je optužnica pred Županijskim sudom u Osijeku, a već je sklopljen i sporazum o kaznama.

- USKOK je, nakon provedene istrage pokrenute 7. veljače 2024., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv jednog državljanina Bosne i Hercegovine (1988.) i trojice hrvatskih državljana (1991., 1981., 1991.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja - stoji u priopćenju.

Optužnicom terete 36-godišnjaka iz BiH da je od ožujka 2023. do 29. prosinca 2023., u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji naplaćivao migrantima koji ne zadovoljavaju uvjete za ulazak u RH minimalno 500 eura kako bi ih prebacio preko granice. On je ujedno i organizator cijele operacije, a prebacivali su ih preko ili izvan obilježenih graničnih prijelaza i mimo granične kontrole. Kad bi ih prebacili preko granice, trojica Hrvata bi ih dalje vozili do dogovorenog odredišta u Hrvatskoj ili drugim državama članicama Europske Unije.

- Radi realizacije dogovora, I. okr. je okupio i povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge osobe, s time da je sa zasad nepoznatim osobama iz BiH dogovarao vrijeme, mjesto, broj stranaca, kao i cijenu njihovog prebacivanja te daljnjeg prijevoza do dogovorenih odredišta. Ostali okrivljenici su prema uputama I. okr. preuzimali nezakonite migrante i smještali ih u tovarni prostor teretnih i kombi vozila bez putničkih sjedala i otvora za zrak gdje su ih skrivali među robom koju su prevozili te ih potom odvozili do dogovorenih odredišta. Pritom su si okrivljenici međusobno osiguravali pratnju ili prethodnicu radi izbjegavanja policijskih kontrola - opisali su tužitelji u optužnici.

Na ovaj način, prebacili su minimalno 160 ljudi u najmanje sedam navrata. Riječ je o migrantima iz Turske, Kine, Vijetnama, Iraka i Irana. Novac su dijelili ovisno o tome koju zadaću su izvršavali.

USKOK je, nakon podizanja optužnice, s okrivljenicima sklopio sporazume na temelju kojih je Županijski sud u Osijeku donio presude kojima su osuđeni za navedena kaznena djela. Tako je 36-godišnjak iz BiH osuđen na kaznu zatvora od četiri godine i dva mjeseca, 33-godišnji Hrvat na kaznu zatvora od jedne godine i dva mjeseca, 43-godišnji Hrvat na kaznu zatvora od deset mjeseci te drugi 33-godišnji Hrvat na kaznu zatvora od jedne godine. Oduzeta im je i imovinska korist u ukupnom iznosu od 82.200 eura i dva vozila ukupne vrijednosti od 45.000 eura, koja su bila uporabljena za počinjenje kaznenih djela.