Trojica policajaca oslobođeni krivnje za smrt Breonne Taylor, u Louisvilleu prosvjeduju

Dvojica policajaca ranjena su iz vatrenog oružja u Louisvilleu, tijekom prosvjeda koji su u započeli nakon što je objavljeno da nijedan od trojice policajaca neće biti optužen za ubojstvo Afroamerikanke Breonne Taylor

<p>Trojica policajaca koji su 13. ožujka tijekom racije u Louisvilleu upali u stan Afroamerikanke <strong>Breonne Taylor</strong> i usmrtili je hicima iz vatrenog oružja, u srijedu su oslobođeni krivnje za njezinu smrt, što je ponovno izazvalo protestna okupljanja na ulicama najvećeg grada u saveznoj američkoj državi Kentucky.</p><p><strong>Jonathan Mattingly i Myles Cosgrove</strong> potpuno su oslobođeni bilo kakve krivnje, dok je Brett Hankinson optužen za nehajno ugrožavanje ljudskih života, jer su neki od njegovih hitaca ugrozili obitelj u susjednom stanu.</p><p>Prema krivičnom zakonu u Kentuckyju to djelo spada u skupinu najlakših krivičnih djela i po svakoj od tri točke optužnice Brett Hankinson najviše može dobiti pet godina zatvorske kazne.</p><p>Hankinson je u lipnju dobio otkaz, nakon što je utvrđeno da je nehajno ispalio deset metaka tijekom racije, dok su Mattingly Crosgrove raspoređeni na službeničke poslove. </p><p>Trojica policajaca, koji nisu nosili uniforme tijekom racije povezane s ilegalnom prodajom narkotika, malo iza ponoći 13. ožujka su lupanjem po vratima probudili 26-godišnju medicinsku sestru i njezina partnera Kennetha Walkera te upotrijebili tzv. "ovna" kojim su provalili u stan, za što su imali valjani sudski nalog pod sumnjom da je stan mjesto na kojem bivši partner Breonne Taylor i osuđivani preprodavač narkotika <strong>Jamarcus Glover</strong> prima pakete.</p><p>Walker, koji ima dozvolu za nošenje oružja, zapucao je prema policajcima ne znajući o kome se radi i pogodio Jonathana Mattinglyja u nogu. Prema balističkom izvješću FBI-ja policajci su uzvratili ispalivši 32 hica, a šest metaka je pogodilo Breonnu Taylor.</p><p>U stanu nisu pronađeni nikakvi narkotici.</p><p>Ubojstvo Breonne Taylor pokrenulo je prosvjede u Louisvilleu u kojima su članovi obitelji ubijene Afroamerikanke i brojni aktivisti tražili da trojica policajaca, koji su svi bijelci, budu optuženi za taj zločin. No, porota je nakon pregledavanja dokaza odbacila optužbe za ubojstvo.</p><p>Glavni tužitelj savezne države Kentucky <strong>Daniel Cameron</strong> objavio je odluku porote na konferenciji za medije, dok su se protestanti protiv rasne nepravde i policijske brutalnosti počeli okupljati na ulicama Louisvillea.</p><p>Afroamerički republikanac Cameron je na konferenciji za medije objavio da su dvojica policajaca, Mattingly i Crosgrove, "imali opravdani razlog za samozaštitu i time ne mogu biti izloženi krivičnom progonu", iako je istragom utvrđeno da je hitac iz oružja Mylesa Cosgrovea usmrtio Breonnu Taylor.</p><p>"Ako se vodimo emocijama ili bijesom, onda nema pravde. Pravda rulje nije pravda. Pravda koja se traži nasiljem nije pravda. To samo postaje osveta", izjavio je Cameron dodajući da FBI još uvijek istražuje moguće kršenje federalnih zakona u ovom slučaju.</p><p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> je pohvalio Camerona za "obavljanje fantastičnog posla".</p><p>"Mislim da je on zvijezda", izjavio je Trump tijekom konferencije za medije u Bijeloj kući, upitan za reakciju na odluku u slučaju ubojstva Breonne Taylor. </p><p>Uoči objave odluke porote, gradonačelnik Louisvillea <strong>Greg Fischer</strong> je priopćio odluku o 72-satnom periodu zabrane kretanja ulicama u razdoblju od 21.00 do 6.30 sati ujutro.</p><p>Još u utorak je u Louisvilleu proglašeno stanje opće opasnosti, a na ulice su poslane i postrojbe Nacionalne garde, za što je američki predsjednik pohvalio guvernera Kentuckyja.</p><p><strong>Dvojica policajaca ranjena, više desetaka prosvjednika uhićeno</strong></p><p>Dvojica policajaca ranjena su iz vatrenog oružja u Louisvilleu, najvećem gradu američke savezne države Kentucky, tijekom prosvjeda koji su u srijedu započeli nakon što je objavljeno da nijedan od trojice osumnjičenih policajaca neće biti optužen za ubojstvo Afroamerikanke Breonne Taylor.</p><p>Vijest je objavio vršitelj dužnosti šefa policije u Louisvilleu <strong>Robert Schroeder</strong> u kratkom obraćanju medijima.</p><p>- Vrlo sam zabrinut za sigurnost naših djelatnika. Dvojica policajaca su ranjena i vrlo je ozbiljno. Radi se o opasnom stanju. Sigurnost naših djelatnika i zajednice kojoj služimo su od najveće važnosti - izjavio je Schroeder.</p><p>Američki CNN je izvijestio da je jedan policajac završio na operaciji, ali da su obojica u stabilnom stanju te da im život nije ugrožen.</p><p>Robert Schroeder je objavio da je uhićen jedan osumnjičenik.</p><p>CNN je objavio da je većina ljudi došla mirno prosvjedovati te da su sukobi izbili kad su policijske snage prekinule put skupini prosvjednika.</p><p>Policijski narednik Lamont Washington je izjavio da je u Louisvilleu uhićeno najviše 46 prosvjednika.</p><p>Prosvjedi su organizirani i u drugim američkim gradovima, a uhićenja prosvjednika bilo je i u Atlanti. Prosvjednici su i na ulicama New Yorka.</p>