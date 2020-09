Prosvjedovalo je 30-ak radnika Hrvatske brodogradnje 'Trogir'

Kod kule Kamerlenga u Trogiru, zbog neisplate plaća, prosvjedovalo je tridesetak radnika Hrvatske brodogradnje 'Trogir', koja je u sklopu grupe 'Brodotrogir'

<p>Radnici, kako su rekli, prosvjeduju zato što već dva mjeseca ne primaju plaću, a rečeno im je da se snalaze kako znaju. Istaknuli su da neki radnici dobivaju plaće 15. u mjesecu, a drugi ih ne dobivaju nikako. Sestrinska tvrtka B.T. HULL dobiva trenutačno minimalac od agencije, podsjećaju radnici i pitaju po kojoj logici dobivaju minimalac ako cijelo vrijeme rade.</p><p>Među prosvjednicima je bio i <strong>Damir Palada</strong>, koji se pita zašto u Brodotrogiru nema novca ako ljudi rade svoj posao. Dodaje da bi bilo poštenije da im kažu kako posla više nema i da će na mjestu škvera biti hoteli pa da radnici dobiju otpremnine.</p><p>"Najgore je što nas cijelo vrijeme zavlače. Velika je marčapija ne samo ovdje, već i u cijeloj državi. Ovo se sve radilo od početka 90. godine. Tvrtke su se prodavale za mali novac, ljudi se bogatili i uzimali tvrtke, a radnike izbacivali na ulice. Više u Hrvatskoj nema tvornica. U škveru je bilo 200 dragovoljaca Domovinskog rata. Ljudi su ostali bez posla", upozorava Palada.</p><h2>'Kako se snalazimo, dragi Bog zna'</h2><p>Rekao je i kako se radnicima ne plaća mirovinsko osiguranje, a Vladi je poručio da "pred izbore ne lažu" da će Brodotrogir dobiti jamstva za dva polarna kruzera jer nemaju na osnovi čega s obzirom na to da "Brodotrogir" nema ljudi. Smatra kako se čeka da se imovina Hrvatske brodogradnje prebaci na "Brodotrogir Cruise" pa da radnici mogu ići kući bez otpremnine.</p><p>Da se bez plaće teško živi, novinarima je pokušao objasniti radnik s 36-godišnjim stažem <strong>Tonči Radnović</strong>, koji je rekao da im obitelj spasi supruga koja radi po polju. Osjeća se grozno, pogotovo zato što je bio u ratu i borio se za Hrvatsku. Ništa lakše nije ni njegovom kolegi, branitelju <strong>Perici Mitru</strong>, koji kaže kako im je plaća minimalna usprkos tome što su uredno radili.</p><p>"Mi cijelo ljeto dobivamo plaću od 3500 kuna. Smatram kako od toga nitko ne može živjeti. Kako se snalazimo, dragi Bog zna, a varaju nas. Ne isplaćuju bolovanja, stvarno ne znam kako to sve mogu raditi. Najgore je što za ovu situaciju odgovorne samo spominju, a za to nitko ne odgovara. Neisplata plaća je prema državi kazneno djelo, a prema radniku ne znam je li kazneno djelo jer nitko ne odgovara za to, ne vraća novac. Novac samo nestaje", izjavio je Mitar.</p><p>Osim današnjeg prosvjeda radnika Hrvatske brodogradnje "Trogir", 4. rujna ispred škvera zbog istog su razloga prosvjedovali i radnici B.T. HULL- a, nakon čega su njihovi predstavnici pregovarali s upravom "Brodotrogira".</p><h2>Stotinjak zaposlenih nije primilo plaćo dva mjeseca</h2><p>Tada je čelnik tog brodogradilišta <strong>Mateo Tramontana</strong> za Hinu rekao da radnicima nisu isplaćene posljednje dvije plaće te da im je toga dana Agencija za zaštitu radničkih potraživanja isplatila naknadu za lipanj, a za tjedan dana isplatit će i za srpanj. Tramontana je tada obećao da će pozvati 54 radnika da dođu na posao u "Brodotrogir Cruise", gdje će raditi kao ustupljeni radnici s obzirom na to da u B.T. HULL- u nema posla. </p><p>Danas je u povodu prosvjeda sestrinske tvrtke za Hinu izjavio kako se od 54 pozvana radnika iz B.T. HULL- a u ponedjeljak nitko nije pojavio na poslu, a u srijedu su stigla samo 22 radnika. U vezi s današnjim prosvjedom, rekao je da u Hrvatskoj brodogradnji "Trogir" ima stotinjak zaposlenih koji nisu primili plaću dva mjeseca.</p><p>"Normalno je da se ljudi zato bune. Naručitelj im nije više od tri mjeseca platio što je morao. Jedna i pol plaća je išla kroz pozajmicu iz 'Brodotrogir Cruisea', no više se ne može isplaćivati preko toga jer onda drugi ne bi primili plaću. Natežemo se s njima za platiti, sve to nastojimo napraviti mirnim putem i nadam se da ćemo ljudima uspjeti isplatiti te dvije plaće", rekao je Tramontana.</p><p>Na pitanje je li istina da u "Brodotrogiru" nema posla, Tramontana je odgovorio: "Ako se ne želi raditi, onda se ne radi." Dodao je kako ima dijelova koji nemaju posao te kako svi "opremni kapaciteti imaju posla na opremanju kemikal-tankera, kao i sve što je vezano za izradu dokumentacije, projektiranja, specifikacije, nabavu i prodaju".</p><p>"Oni koji su vezani za obradu čelika djelomično imaju posla, skelisti imaju stalno posla, a ostali povremeno. Na čekanju je pedesetak radnika", rekao je za Hinu Tramontana.</p>