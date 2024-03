Trojica silovatelja iz Indije pred sudom, žrtva ispričala detalje: 'Nitko ne zna kroz što prolazim'

Fernanda (28) i Vicente (63) španjolski su par koji već pet godina motociklom putuje svijetom. Na svojim društvenim mrežama dijele isječke sa svojih putovanja sa ukupno 300.000 pratitelja. Putovali su iz Indije u Nepal, pa su odlučili prenoćiti u okrugu Dumka u indijskom Jharkhandu. Mjesto je popularna turistička destinacija. Podigli su šator blizu tržnice jer, kako kažu, nisu mogli pronaći sobu u obližnjim hotelima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Silovanje Indija | Video: 24sata Video

Sedmorica su ih napala i opljačkala, muškarca su tukli i prislonili mu nož na vrat, a onda su grupno silovali njegovu suprugu. Stravične detalje horora koji su doživjeli odlučili su podijeliti.

- Prislonili su mi nož na vrat i rekli su da će me ubiti. Udarili su me kacigom u glavu. Razbili su mi usta, ali Fernanda je prošla puno gore nego ja, silovali su je, njih sedmorica. Ku*kini sinovi - rekao je Španjolac.

- Moje lice izgleda ovako, ali to nije ono što me najviše boli. Mislila sam da ćemo umrijeti. Hvala Bogu, živi smo - rekla je na snimci. Obratili su se policiji za pomoć, koja ih je kasnije natjerala da skine video sa svoje stranice kako ne bi "remetila" policijsku istragu.

Fernanda je za španjolsku televizijsku kuću rekla da je napad trajao dva sata, a svaki od napadača "izmjenjivao se" tijekom tog stravičnog čina.

- Silovali su me, izmjenjivali su se dok su drugi gledali, sve je trajalo dva sata - rekla je. Unatoč strašnim ozljedama koje je pretrpjela, Fernanda je rekla da neće stati dok njezini napadači ne budu izvedeni pred lice pravde.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Sedmorica mu silovala suprugu i to pred njim! A ovi se hvale da je dobio kompenzaciju 11.000€ | Video: 24sata/REUTERS

- Napravit ću sve što je potrebno da pravda bude zadovoljena. Nitko ne zna kroz što prolazim. I ne, nije me sram, jer nisam ja kriva. Zato radim ovo što radim, jer sam jaka i bit ću jaka bez obzira na to što tko kaže. Ostala sam živa i iskoristit ću tu priliku i živjeti svoji život sretna i neću dopustiti da me ovo uništi - dodala je.

Trojica napadača pojavila su se pred sudom. Za još četvero ljudi indijska policija traga.

Indijske vlasti ranije su priopćile kako su ovom paru isplatili milijun rupija odštete što iznosi oko 12.000 dolara ili 11.000 eura.

- Postoji procedura za isplatu odštete žrtvama, a mi smo odmah oformili vijeće koje im je odlučilo dodijeliti milijun rupija odštete. Nakon što smo napravili konverziju u euro, isplatili smo žrtvi novac na račun - kazao je Anjaneyulu Dodde, zamijenik šefa policije u Dumki.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:39 Indijska policija uhitila je troje osumnjičenika u slučaju grupnog silovanja turista | Video: 24sata/REUTERS

Ovaj par, poznat kao @vueltaalmundoenmoto na Instagramu, zadnjih pet godina putuje svijetom, a iza njih je 170.000 kilometara kroz ukupno 66 zemalja. Nakon horora koji su doživjeli planiraju se vratiti u Španjolsku, a onda nastaviti putovanje.

Brazilsko veleposlanstvo objavilo je priopćenje povodom napada, s obzirom da žena ima dvojno državljanstvo.

- Brazilsko veleposlanstvo u New Delhiju potvrđuje da su brazilska državljanka – s dvojnim španjolskim državljanstvom – i njezin suprug, oboje na putovanju motociklom kroz Aziju, bili žrtve ozbiljnog kriminalnog napada u četvrti Dumka države Jharkhandm, piše Daily Mail.

S obzirom na informacije o dvojnom državljanstvu, brazilsko veleposlanstvo koordiniralo je sa španjolskim veleposlanstvom, koje je reklo da su ga kontaktirale lokalne vlasti budući da su oboje ušli u Indiju sa španjolskim putovnicama.

Španjolsko veleposlanstvo priopćilo je da je ponudilo svu raspoloživu pomoć, uključujući psihološku skrb, ali da su žrtve odbile ponudu jer su se o njima već brinule indijske hitne službe.