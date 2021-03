Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak komentirao je u Dnevniku N1 istraživanje koje je detaljnije predstavljeno na današnjoj konferenciji Nacionalnog stožera.

- Studija ukazuje na to da je oko 25% populacije došlo u doticaj s virusom i da imaju razvijena IgG antitijela koja se razvijaju kao odgovor i štite infekcije. No, oko 75% od njih imaju neutralizacijska antitijela što znači da su imuni na koronavirus. Međutim, ne znači da ostali nisu imuni, no imaju stanični imunitet i imuni odgovor nije upitan. Većina njih je imuno - rekao je Capak.

' Rezervirali smo 2,7 milijuna doza AstraZenece'

- AstraZeneca nam je smanjila količine isporuke u iduća dva tjedna. To ne znači da se situacija neće promijeniti- “Razočarani smo, ali u sljedećim tjednima će možda i nadoknaditi te količine. Rezervirali smo 2,7 milijuna doza AstraZenece pa očekujemo dogovor. Pfizer je najavio isporuke za travanj koje su veće nego sad. Očekujemo i da će Moderna povećati količine - istaknuo je Capak.

Što se tiče ruskog cjepiva Sputnjiku V rekao je da razgovaraju s EU s kojom smo sklopili ugovore oko isporuka.

- Razgovaramo i s proizvođačima oko količina, Poduzeli smo korake prema drugim cjepivima. Od ruskog smo proizvođača zatražili dokumente, no još nisu stigli. Oni su pokrenuli registraciju pri EMA-i, nadamo se da će ona biti ubrzana - naglasio je Capak.

'Znam za smrt žene (91). Tromboembolija nije rijetkost'

Capak je i prokomentirao i slučaj smrti žene (91) nakon cijepljenja.

- Znam da imamo jedan slučaj smrti od tromboemoblije od AstraZenece, radi se o 91-godišnjoj osobi. Komisija je zaključila da ta dva događaja nisu povezana. Tromboembolija nije rijetkost, svaki tjedan na sto tisuća događa se jedan takav slučaj. Lako je moguće da se slučajno poveže s cijepljenjem.

Najvažnije je, rekao je Capak, da je EMA izdala priopćenje da i ovi događaji u Austriji, nisu povezani s cijepljenjem, a oglasila se i Svjetska zdravstvena organizacija koja kaže da treba nastaviti s cijepljenjem AstraZenecom.

- Razumljivo da se nakon objave ovih informacija građani pitaju je li AstraZeneca sigurno cjepivo. Dosad smo 84 tisuća doza potrošili u Hrvatskoj i nije bilo grupiranja negativnih događaja. U svijetu su brojke još veće. To bi se na tako velikoj količini sigurno vidjelo - rekao je.

'Sumnjam da je do proljeća epidemija gotova'

- Cijepio sam se Pfizerom, ali cijepio bih se AstraZenecom. Ovo šo je objavljeno da je 30% osoba odbilo AZ, to treba provjeriti, imamo mehanizam za to - istaknuo je Krunoslav Capak te rekao da sumnja da će pandemija završiti do proljeća.

- Imamo nove mutacije. Ove godine ta situacija neće prestati. Ne znam na čemu se temelji izjava da će pandemija potpuno prestati jer to nema znanstvenog utemeljena - zaključio je Capak.