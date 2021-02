Dok policija i Državno odvjetništvo istražuju smrt bebe koja je u teškom stanju primljena u bjelovarsku bolnicu, u javnost izlaze novi detalji, također pod lupom istražitelja.

Kako neslužbeno doznajemo, djevojčica stara tri mjeseca u bolnicu je stigla u vrlo teškom stanju i bez svijesti.

- U utorak oko 4.45 sati zaprimljeno je dijete staro tri mjeseca na Objedinjeni hitni bolnički prijam s respiratornim arestom i kliničkim znakovima smrti. Otprilike nakon 15-ak minuta reanimirano je i vraćene su sve vitalne funkcije i rad srca.

U bolnicu je stigla prekasno

Vozilom Hitne medicinske pomoći dijete je prevezeno na Intenzivnu jedinicu Pedijatrijskog odjela na Klinički bolnički centar u Zagrebu - rekao nam je ravnatelj Opće bolnice u Bjelovaru, gdje je beba prvotno primljena. Nakon dolaska na KBC Zagreb, beba je, nažalost, vrlo brzo preminula.

Prve informacije govorile su da na tijelu djeteta tijekom reanimacije liječnici nisu uočili nikakve vanjske ozljede. Međutim, kako neslužbeno doznajemo, već prilikom prijema liječnici su konstatirali da ima polomljena najmanje dva rebra. Procijenili su da ozljede moguće datiraju od ranije…

Bjelovarska policija i Županijsko državno odvjetništvo već se bave slučajem u cilju utvrđivanja okolnosti kako je dijete ozlijeđeno te je li možda pritom počinjeno i neko kazneno djelo. Obdukcijom će se vjerojatno utvrditi vremenski okvir i kako su nastale ozljede te jesu li imale ikakve veze sa smrtnim ishodom.

Istražuju kako se ozlijedila

Neslužbeno se doznaje da je obdukcijom utvrđeno kako je beba vjerojatno preminula zbog neliječene upale pluća. Iako, prema svemu sudeći, beba nije preminula nasilnom smrću, to ne znači nužno da kaznenog djela nema. Ako su roditelji olako shvatili teško djetetovo zdravstveno stanje i odbijali potražiti medicinsku pomoć dok nije bilo prekasno, moglo bi se raditi o povredi djetetovih prava s posljedicom smrti. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od tri do petnaest godina.

O tome kako su se roditelji brinuli o zdravlju svog djeteta svjedoči i činjenica da bebu nijednom, kako doznaje bjelovarski Mojportal, nisu odveli izabranoj pedijatrici na cijepljenje i redovnu kontrolu.

O tome je pedijatrica obavijestila socijalnu službu i policiju. Obitelj, koja ima još jedno dijete u dobi od oko 16 mjeseci, bila je i pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Oboje roditelja su nezaposleni te žive od socijalne pomoći, dječjeg doplatka i rodiljskog dodatka koji prima majka.