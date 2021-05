Popuštanjem mjera koje je najavljeno od ovog petka, za neke ugostiteljske lokale se situacija poboljšava za restorane, ali ne i kafiće. Nove mjere u RTL Direktu komentirala je Žakline Troskot iz Nacionalne udruge ugostitelja.

- Što se tiče restorana i kafića, pomiče se radno vrijeme do 23 sata. Dosad je bilo do 22 sata i dolazi taj novi moment - restorani i unutarnji prostor i svadbe koje će se moći održati cijelu večer. Bit će dozvoljeno do 120 gostiju - rekla je Troskot.

Iako se otvaraju unutarnji prostori u restoranima, kafići će i dalje poslovati po starom.

- Još uvijek nisu završeni razgovori. Mi smo bili na razgovoru i sutra ćemo sigurno morati nastaviti zato jer opet dovode kafiće u istu situaciju kad su bili i na zimu gdje su mogli prodavati coffee to go. Sad imamo opet situaciju gdje će u nekim trgovačkim lancima ljudi moći jesti hranu, a neće moći, odmah u lokalu pored, popiti kavu. Tako da je to opet dosta nelogično - rekla je i dodala:

- Ukoliko situacija s brojkama bude povoljna, možemo očekivati onda od 15. lipnja otvaranje.

Iako se produljuje rad za samo sat vremena, restoranima to puno znači.

- Za restorane sigurno puno znači jer morate zamisliti da je do sada bilo do 22 sata. Nisi večerao. Ako dođeš na večeru u 20:30, moraš biti jako brz, tako da su gubili taj večernji posao. Isto tako su gubili vrijeme koji im nije išlo na ruku. Kiša je padala i nije ti ugodno sjediti vani tri sata i večerati. Isto tako, naravno i kafićima tako da će ovo produljenje radnog vremena sigurno doprinijeti nešto, ali velim - nismo do kraja zadovoljni - objašnjava Troskot.

Za prva četiri mjeseca u ovoj godini kada usporedimo s 2019., promet ugostiteljskih objekata je pao za 55,5 posto, a zatvorilo se preko tisuću lokala.

- Imamo taj podatak koji je preko 1000 kafića trajno. Imamo 42 posto subjekata koji su u blokadi, ali imamo još firme, kako ih mi sad možemo nazvati, zombi subjekti koji će kad prestanu mjere, pokazati stvarnu situaciju i tko će na kraju opstati, tko će moći početi raditi i tko će se moći prilagoditi tržištu nakon što nije zaradio već osam mjeseci jer imate kafiće koji nisu imali terasu. Oni ne rade od 28. studenog - rekla je i dodala da se u tu brojku od tisuću uračunavaju i restorani.

Ugostitelji očekuju da mjere ograničavanja prate i financijske mjere.

- To nema govora o tome. Uopće ne znam zašto je to uopće upitno iz mjeseca u mjesec. Ono što očekujemo je da koliko god traju bilo kakva ograničenja u radu, to mora pratiti financijske mjere. To više ne bi imalo nikakvog smisla, sad prekinuti, nakon godinu dana. Onda nisu trebali ni ovih godinu dana ništa uplaćivati tako da je to nešto što očekujemo da ide do kraja - kaže Troskot.

Iako se lagano otvaranje događa u tijeku turističke sezone, pojavio se novi problem, a to je radna snaga.

- Znači mi smo nepovratno izgubili 12.000 radnih mjesta sada u koroni, gdje su se ugostiteljski djelatnici jednostavno prekvalificirali i puno njih je otišlo na građevinu s obzirom da je tamo velika potražnja. Moramo uzeti u obzir da su oni u ugostiteljstvu stavljeni na crnu listu svih banaka, dakle oni nisu mogli dobivati minuse, da nisu mogli dobivati kredite. Ljudi su jednostavno morali napuštati svoje poslove kako bi mogli preživjeti unatoč tim potporama koje smo dobili - rekla je.

Iako se vode razgovori o otvaranju, klubovi nisu bili tema.

- U ovim sad razgovorima klubovi nisu bili tema, ali mi smo sigurni da će u nadolazećem periodu da će struka morati pronaći rješenje i za taj dio poslovanja jer vidimo da se u Europi već lagano otvara i da se pronalaze neki načini. Sigurna sam da će to biti tema na idućem sastanku - govori Troskot.

Komentirala je i činjenicu da je 70 posto turističkih djelatnika zainteresirano za cijepljenje.

- Zasigurno su naši djelatnici ponukani time, znajući da su cijelu godinu otežano radili, da smo šest mjeseci bili zatvoreni, shvatili su bitnost te situacije - da neće moći ponovno se vratiti u normalu koliko se ne cijepe. Želimo kao turistički djelatnici biti sigurna zemlja, želimo gostima koji dolaze dati primjer da mogu kod nas ostati, tako da je to bio jedan veliki razlog. Ja ne znam točnu brojku, ali ako ćemo sad gledati na nivou nekih firmi koje znam, jedno 70 posto djelatnika se procijepilo prvom dozom. Sad čekamo drugu. To je zaista jedan veliki pomak - zaključuje.