Trudnica s Raba prošla kroz tri županije i rodila u kolima Hitne: 'Mojoj bebici se jako žurilo...'

Najgore od svega bilo je u trudovima sjesti u čamac i voziti se. Vrijeme je bilo grozno, puhalo je, bili su veliki valovi, sve se ljuljalo, rekla je L. G. s Raba, mlada majka koja je u subotu rodila svoju djevojčicu u kolima Hitne pomoći na putu do Zadarske bolnice. Prije toga prošla je kroz čak tri županije: od Primorsko-goranske, preko Ličko-senjske, sve do Zadarske županije. Naime, ženi koja je sa Raba, vodenjak je pukao kod kuće. Suprug ju je brzo odveo u rapsku bolnicu. Ženu je tamo preuzela ekipa Hitne medicinske pomoći Rab te su je brodicom odveli do Luna na Pagu. Tamo ju je pak preuzela Hitna medicinska pomoć Novalja. Oni su je namjeravali prevesti u zadarsku bolnicu, ali malena Amedea nije mogla toliko čekati.

Oduševljena sjajnim timom liječnika

- Kada me uhvatio onaj zadnji trud, bila sam svjesna da neću stići do bolnice. Iskreno, nije me tada bilo strah. Medicinska ekipa koja je bila samnom bila je fenomenalna. Bili su mi velika potpora i nisam mogla dobiti bolje ljude za ovakvu situaciju. Ginekolog koji me porodio obavio je sjajan posao, jako sam mu zahvalna baš kao i ostatku ekipe. Doista, nikad ih neću zaboraviti - rekla je L. G. kojoj je ovo bio drugi porod. Već ima petogodišnju kćer s kojom je, dok ju je rađala, sve bilo po propisima. Stoga, ni ovaj put nije očekivala, kaže, neka veća iznenađenja. Ipak, dogodilo se upravo suprotno.

- Na kraju su o meni čitali na portalima. Zovu me svi koji me znaju i ne mogu vjerovati. I meni samoj to nekad djeluje kao san. Ali, događa se. Sretna sam što je sve tako dobro prošlo. Prepustala sam se liječnicima jer sam im u potpunosti vjerovala i isplatilo se. Bilo je stvarno neizvjesno i napeto, ali sada je sve to prošlo. Beba je savršena, a i ja sam dobro - zadovoljna je majka. Porod je obavljen uz stručnu pomoć ginekologa dr. Hrvoja Tičića. Grad Novalja zahvalio se doktoru Rikardu Filipoviću Grčiću, medicinskoj sestri Sandi Dabo-Peranić i vozaču Klaudiu Dabo-Peraniću na njihovoj stručnosti i predanosti.