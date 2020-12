VIDEO Spasili trudnicu koju je voda zatočila u autu: Mislio sam da će je bujica odnijeti na prugu

Počeo san gurat auto, ali stalno san klizio. Došao je onda i moj kolega. Izgurali smo je do podne. Pridružio se onda još jedan prolaznik, pa je stigla i vučna služba kad je sve bilo praktički gotovo, priča nam Josip

<p>Obilna kiša padala je i u Kaštel Gomilici gdje je kombinacija loših cesta i vodene bujice uzrokovala da je žena sat vremena provela u autu iz kojeg nije mogla nikuda. Blatnjava voda dopirala je do pola vozila, a terenci koji su s manje muke onuda prolazili, nisu se zaustavljali da pitaju treba li možda pomoć. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Spašavanje trudnice iz poplavljenog auta</strong></p><p>Radnici obližnjeg armiračkog pogona sve su to promatrali, računajući da se pojaviti kakva vučna služba ili vatrogasci ili tko god, samo da pomognu trudnoj djevojci u nevolji. A onda je Josipu Vidakoviću dozlogrdilo čekati. Navukao je na sebe velike vreće i otišao do automobila.</p><p>- Već sat vremena je tu stala i uhvatila me panika jer se nekoliko metara dalje nalazi željeznička pruga gdje vlakovi non-stop prolaze. Pomislio sam što bi bilo da je voda tamo odvede. Kiša je padala ko luda, đava mi nije da mira - još pod dojmom priča nam Josip.</p><p>- Počeo san gurat auto, ali stalno san klizio. Došao je onda i moj kolega. Izgurali smo je do podne. Pridružio se onda još jedan prolaznik, pa je stigla i vučna služba kad je sve bilo praktički gotovo.</p><p>Nije mu, kaže, bilo svejedno kad je saznao da je cura trudna, onda ga, dodaje, panika uhvatila.</p><p>- Nisan tio da se neko zlo dogodi. Ali na kraju je, eto, sve dobro prošlo - usput će Josip, pa upozorava da je ta cesta inače veoma problematična. Kad god neki auto tuda prođe malo većom brzinom, otpadne mu registracija.</p><p>- Do sad san ih 11 skupio, a mogu mislit šta će me sutra tamo dočekat. Tu se stvori lokva od metra.</p><p>- Odmah poviše brze ceste je to i prije nego je počelo padat danas govorili smo kako ćemo se skinit u bokse i bacit na picign. Uvik je tako. Čin je veća kiša nered, poplave. Terenci prođu, ali manja auta nikako. A tu je još i taj vlak... Ma, užas - veli Josip nadajući se da bi ovaj članak mogao potaknuti nadležne cestare da uvedu reda prije nego se neko zlo dogodi.</p>