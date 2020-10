\u00a0

Ve\u0107inom obla\u010dno s povremenom ki\u0161om o\u010dekuje se i u ostatku Hrvatske, a posebno\u00a0na istoku i jugu gdje bi ki\u0161a mogla padati ve\u0107i dio dana. Oborine \u0107e drugdje postupno prestajati ve\u0107 prijepodne uz djelomi\u010dno razvedravanje sa zapada. Na jugu po\u010detkom dana mo\u017ee biti grmljavine. Vjetar u unutra\u0161njosti ve\u0107inom slab. Du\u017e obale prolazno slaba i umjerena bura, sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak. Najni\u017ea jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na moru od 12 do 15 \u00b0C. Najvi\u0161a dnevna ve\u0107inom izme\u0111u 16 i 20 \u00b0C.

Golfom kroz bujicu: 'Gas, gas! E, gotovo sad, do haube došlo...'

U Rijeci je većinu poslijepodneva padala kiša koja je prouzrokovala kaos u prometu, međutim, naši se čitatelji nisu dali smesti. Svojim VW Golfom prošli su kroz bujicu vode

<p>Samo gas, ali polako, čuje se glas suvozača dok auto ulazi u kišom poplavljenu cestu danas poslijepodne u Rijeci. Pojačava glazbu i nastavlja bodriti vozača uz dodatne "Gas, gas" uzvike i ulazi u sve dublju vodu.</p><p>- Gas, bolan, jašta, gotovo nam sad, do haube došlo - zaključuje suvozač i ovaj hrabri dvojac uspijeva izaći iz vode.</p><p><strong>VIDEO POPLAVE U RIJECI:</strong> Voda došla do sjedišta, ali Golf ne posustaje</p><p>- Voda nam je došla do sjedišta, ali Golf je još uvijek u voznom stanju. Bilo je auta koji su stali usred vode - objasnio nam je čitatelj kasnije i naglasio kako su oni ipak uspjeli proći.</p><p>Osim što su poplavile ceste poplavili su i brojni šahtovi čije je poklopce dizala kiša.</p><p>- Na Mlaci kiša pljušti cijelo poslijepodne i večer. Bilo je poteškoća u prometu, a na teren je izašlo i nekoliko vatrogasnih vozila. Stanje sada je da kiša pomalo jenjava, što znači da se i promet relativno normalizirao - rekao je čitatelj koji je poslao snimku šahtova.</p><h2>I sutra oblačno diljem Hrvatske</h2><p> Prema DHMZ-u, sutra će na sjevernom Jadranu prevladavati oblačno, povremeno uz kišu. Lokalno je moguća obilnija oborina i grmljavina, uglavnom na širem riječkom području. Popodne i osobito prema večeri smanjivat će se naoblaka, a najprije u Istri. Očekuje se umjereno do jako jugo i južni vjetar u slabljenju. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda bit će od 13 do 18 °C.</p>