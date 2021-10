Nasilnici se ne mijenjaju. Trebalo mi je dugo da to shvatim. Razvila sam sindrom sličan Stochkolmskom, kada žrtva voli agresora. Tijelo mi se izdresiralo na sve. Udarao me, pljuvao, čupao, grizao, gušio, bičevao, prijetio, pokušao ubiti.. Fizički me jako udarao, ali psihički me slomio. Od toga ću se dulje oporavljati.