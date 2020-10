Trump: Biden će osakatiti naše gospodarstvo, Biden: Predao se virusu, napustio je naše obitelji

Pet dana pet izbore, ankete pokazuju da Biden ima čvrstu prednost, no njegove šanse ne izgledaju tako uvjerljivo u "prevrtljivim" državama, tzv. 'swing states', u kojima glasovi mogu otići na bilo koju stranu

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> i njegov demokratski izazivač na predsjedničkim izborima 3. studenoga,<strong> Joe Biden</strong>, održali su skupove na Floridi, saveznoj državi koja je ključna za ishod izbora, javlja u petak BBC.</p><p>Bivši potpredsjednik pozvao je glasače Floride da promijene tijek pandemije i "umjesto fikcije izaberu znanost" tako da njihova država Trumpu zapriječi put prema reizboru, ponovivši da je "na kocki srce i duša Amerike".</p><p>- Na vama je. Vi držite ključ. Ako Florida bude plava, gotovo je! - poručio je Biden.</p><p>Slaveći sjajne ekonomske pokazatelje, Trump je, govoreći o Bidenu, birače upozorio: "Zaključat će vas!"</p><p>Naime, prema prvim procjenama objavljenim u četvrtak, američki bruto domaći proizvod (BDP) u trećem je kvartalu prema istom razdoblju prošle godine porastao rekordnih 33,1 posto i to je najbrži rast američkog gospodarstva od 1947. godine, kada je vlada počela prikupljati podatke.</p><p>Pet dana pet izbore, ankete pokazuju da Biden ima čvrstu prednost, no njegove šanse ne izgledaju tako uvjerljivo u "prevrtljivim" državama, tzv. 'swing states', u kojima glasovi mogu otići na bilo koju stranu i odlučiti o stanaru Bijele kuće.</p><p>Jedna od tih država je i Florida.</p><p>Do sada je mogućnost ranijeg glasovanja iskoristio 81 milijun ljudi, od kojih je 52 milijuna glasalo dopisno, te bi u zadnjih više od stotinu godina izlaznost mogla biti rekordna.</p><h2>Trump upozorava da će Biden osakatiti ekonomiju</h2><p>Na skupu u Tampi, predsjednik Trump je zaigrao na gospodarsku kartu i pokazatelje o rastu BDP-a bez presedana u trećem kvartalu u odnosu na isto razdoblje lani, 33,1 posto, i to nakon velikog pada u prethodna tri mjeseca zbog posljedica koronakrize.</p><p>Analitičari podsjećaju da se najnoviji podaci o BDP-u pozorno prate budući da su zadnji važan gospodarski pokazatelj pred predsjedničke izbore 3. studenoga.</p><p>Trumpu je pobjeda na Floridi "biti ili ne biti" za ostanak u Bijeloj kući, a ankete pokazuju zaostatak za Bidenom od 1,4 posto, što se smatra "statističkom mrtvom utrkom".</p><p>Svoje pristaše je upozorio da će Biden, ukoliko pobijedi, zemlju staviti u karantenu.</p><p>- On će vas zaključati (...) Gledajte, nas se uspoređuje s Europom: Njemačka se dobro drži, Francuska se dobro drži, svi se dobro drže. Ali ne, ne drže se dobro - rekao je Trump.</p><p>Ističući da su Europljani saveznici, rekao je da "kod njih brojke drastično rastu i oni se zatvaraju".</p><p>- Ja se s time ne slažem i mi se nikada ponovo nećemo zatvoriti. Bili smo se zatvorili, shvatili smo bolest i sada smo otvoreni za poslovanje - poručio je Trump.</p><p>Predsjednika je najavila njegova supruga koja se inače rijetko pojavljuje u kampanji, a najveći aplauz je doživjela nakon što im je uputila ove riječi: "Mi smo zemlja nade, a ne zemlja straha ili slabosti, i imamo vođu koji to pokazuje svaki dan".</p><h2>Biden: Trump je "odustao"</h2><p>U polusatnom obraćanju okupljenima na 'drive-in' skupu na koledžu u okrugu Broward County, sjeverno od Miamija, Biden je rekao da mu nedostaje druženje i rukovanje s ljudima, ali da je njegov tim odlučio biti odgovoran te je zahvalio prisutnima što nose maske i održavaju fizički razmak.</p><p>Također je Trumpov skup na drugoj strani Floride nazvao "događajem-superširiteljem zaraze".</p><p>- Donald Trump je izvjesio bijelu zastavu, napustio naše obitelji i predao se virusu. Donald Trump se predao - rekao je Biden.</p><p>Također je pozvao na obavezno nošenje maski.</p><p>- To nije politička izjava, već domoljubna dužnost, za Boga miloga - rekao je Biden.</p><p>Na skupu na Floridi je kazao da neće uvesti 'lockdown' ako postane predsjednik, iako na prošlotjednoj debati to nije isključio.</p><p>Za Trumpa je kazao da je to osoba koja "jedino zna pobijediti ako nas podijeli po pitanju rase, nacionalnosti, zemlje porijekla i roda".</p><p>U petak će Trump i Biden održati skupove u Minnesoti, koja je 2016. glasala za <strong>Hillary Clinton</strong>.</p><p>Biden će u petak također posjetiti Wisconsin i Iowu, a u subotu drži skup u Michiganu, zajedno s bivšim predsjednikom <strong>Barackom Obamom</strong>.</p>