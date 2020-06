Trump 'bubne i ostane živ': Ovo je dobar dan za Georgea Floyda!

'Svi smo vidjeli što se dogodilo prošli tjedan. Ne smijemo dopustiti da se to događa' kazao je Trump, pričajući o Floydu kojeg je u Minneapolisu ubio bijeli policajac, držeći mu 9 minuta koljeno nad vratom

<p>Američkom predsjedniku <strong>Donaldu Trumpu </strong>ponovno je 'jezik brži od pameti'. Ovaj petak nazvao je danom 'dobrim' za Georgea Floyda, Afroamerikanca čije je ubojstvo prošli tjedan izazvao val prosvjeda, nemira i nasilja u SAD-u zbog rastućeg rasizma.</p><p>- Svi smo vidjeli što se dogodilo prošli tjedan. Ne smijemo dopustiti to - kazao je Trump, pričajući o Floydu kojeg je u Minneapolisu ubio bijeli policajac, držeći mu 9 minuta koljeno nad vratom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Trumpova pressica o neredima u SAD-u:</strong></p><p>- Nadamo se da nas George sve gleda dolje i govori 'Dobra stvar se događa u našoj zemlji - ove je rečenice izrekao na press konferenciji u Bijeloj kući, a kasnije se malo pojasnio.</p><p>- Ovo je dobar dan za njega ako gledamo na rasnu jednakost - dodao je, iako ga mnogi građani SAD-a optužuju da nije dobro reagirao na rasizam, policijsku brutalnost i nejednakost i ranije.</p><p>Ostatak njegovog govora bio je prenošenje dobrih vijesti o američkoj ekonomiji, no 'stavljanje riječi u usta' pokojnom Georgu Floydu nije sjelo mnogima.</p><p>Prvi od njih koji je komentirao njegovu izjavu bio je njegov demokratski suparnik <strong>Joe Biden</strong>.</p><p>- Georgeove posljednje riječi su bile 'Ne mogu disati' i one su se čule u cijeloj zemlji. To što predsjednik pokušava u njegova usta staviti druge riječi je podlo - napisao je na Twitteru.</p>