Trump: Spremamo se za slavlje, ne mogu nas uhvatiti, ne mogu

Nakon što je napisao da netko pokušava ukrasti izbore, što je Twitter označio kao obmanu, Donald Trump se javio iz Bijele kuće

<p>Nakon što je <a href="http://https://www.24sata.hr/news/trump-na-twitteru-optuzio-bidena-da-zeli-ukrasti-izbore-726033?o=f&utm_expid=.gWm-IUzGQ-CZeVeyQfMYYw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.24sata.hr%2F%3Fo%3Df" target="_blank"><strong>napisao da netko pokušava ukrasti izbore</strong></a>, što je Twitter označio kao obmanu jer, kao i toliko puta dosad, njegove objave često budu najobičnije izmišljotine i obmane bez i jedne činjenice ili dokaza, <strong>Donald Trump</strong> se javio iz Bijele kuće.</p><p>- Ovo je najkasnija presica koju sam ikad imao. Hvala Amerikancima na velikoj podršci. Milijuni su glasali za nas. Tužna grupa ljudi pokušava to osporiti, a mi im to nećemo dopustiti. Hvala mojoj ženi i obitelji, članovima mog tima.</p><p>- Spremamo se za slavlje. Zapravo, već smo bili spremni izaći i slaviti. Građani su izašli na izbore u rekordnom broju. Osvojili smo neke države za koje se nismo nadali. Florida, Ohio... I to velikom razlikom. Osvojil smo i Teksas, Georgiju, a oni to nisu ni stavili u tablicu. Ne mogu nas uhvatiti, nema šanse. Trude se, ali ne mogu.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/news/ceka-se-izjava-joea-bidena-726030?o=f&utm_expid=.gWm-IUzGQ-CZeVeyQfMYYw.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.24sata.hr%2F%3Fo%3Df" target="_blank"><strong>Prije Trumpa javnosti se obratio Joe Biden</strong></a> koji rezultate izbora prati u Wilmingtonu u Delawareu.</p><h2>Biden se već obratio</h2><p>- Znali smo da će ovo dugo trajati, hvala vam na strpljenju. Osjećamo se odlično obzirom an to gdje smo u ovom trenutku. Uistinu je tako. Vjerujemo da smo na putu prema pobjedi. Nije gotovo dok god se i posljednji listić ne prebroji. Trump o krađi izbora? Neće on odlučiti pobjednika, to će odlučiti glasači - kaže <strong>Joe Biden.</strong></p>