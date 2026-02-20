Trump donio odluku o napadu na Iran. Prvo ide ograničeni udar, a onda totalni kaos

Obavijesti

Prema informacijama osoba bliskih administraciji, prvi udar, ako dobije konačno odobrenje, mogao bi uslijediti već u narednim danima. Na meti bi se našao ograničen broj vojnih ili državnih objekata, s ciljem povećanja pritiska na vlasti u Teheranu da pristanu na američke zahtjeve

Američki predsjednik Donald Trump donio je odluku o napadu na Iran. Razmatra ograničeni napad na Iran kako bi Teheran prisilio na prihvaćanje njegovih uvjeta vezanih uz novi nuklearni sporazum, piše Wall Street Journal. Riječ je o početnom, ciljanom napadu koji bi imao snažan politički signal, ali bi istodobno izbjegao opasnost od sveobuhvatnog rata i potencijalne velike odmazde. 

Prema informacijama osoba bliskih administraciji, prvi udar, ako dobije konačno odobrenje, mogao bi uslijediti već u narednim danima. Na meti bi se našao ograničen broj vojnih ili državnih objekata, s ciljem povećanja pritiska na vlasti u Teheranu da pristanu na američke zahtjeve.

U središtu spora nalazi se iranski program obogaćivanja urana. Trump traži njegovo potpuno zaustavljanje, dok iranske vlasti zasad odbijaju takav scenarij. Ako Teheran ostane pri svojem stajalištu, Washington je, prema istim izvorima, spreman pokrenuti znatno širu vojnu kampanju usmjerenu na ključne objekte režima.

Takva bi operacija, upozoravaju analitičari, mogla imati dalekosežne posljedice za stabilnost regije, ali i šire odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iako se zasad govori o “ograničenoj akciji”, mogućnost eskalacije ostaje otvorena – osobito ako bi odgovor Teherana bio snažniji od očekivanog.

