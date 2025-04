Trump i divljanje upropastili su Muska: Tesla bilježi pad od čak tri godišnja hrvatska proračuna

Vjerojatno će se od idućega mjeseca, od svibnja, znatno smanjiti vrijeme koje ću posvećivati DOGE-u, rekao je to Elon Musk, poduzetnik i viši savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I dalje će voditi tu vladinu agenciju kojoj je cilj bio odjednom i prisilno smanjiti potrošnju SAD-a, no više će se posvetiti svojoj automobilskoj kompaniji Tesli, koja bilježi pad u poslovanju. No i on je, kao najbogatiji čovjek svijeta, samo od početka godine izgubio čak 116 milijardi dolara. To je više od tri hrvatska godišnja proračuna. Ostalo mu je, piše Bloomberg, još 316 milijardi dolara, uglavnom u dijelovima vrijednosti njegovih kompanija. Naime, tvrtka Tesla u utorak je objavila rezultate za prvo tromjesečje koji su lošiji nego što se očekivalo, na što je znatno utjecala Muskova suradnja s Trumpovom administracijom. Prodaja njegovih električnih automobila pala je u cijelom svijetu, i to naglije nego što se očekivalo. Prema podacima iz travnja, isporučeno je samo 336.681 vozilo, a to je 13 posto manje na godišnjoj razini.

- Kao što je poznato, vrijeme koje sam proveo u vladi ostavilo je posljedice. Posao koji ondje obavljamo doista je vrlo bitan za kontrolu deficita koji vuče našu zemlju, SAD, prema uništenju - tvrdi Musk. Dodao je da je DOGE ostvario velik napredak u eliminaciji rasipnosti i prevara te optužio "one koji primaju taj novac" da su uzročnik represalija protiv Tesle i napada na njega. Po riječima financijskog direktora Vaibhava Taneje, neopravdano neprijateljstvo prema Tesli i njihovim zaposlenicima "imalo je utjecaja na neka tržišta".

- Uspjeli smo prodati sve zalihe starih modela u SAD-u, Kini i na još nekoliko tržišta u svijetu - rekao je Taneje. Unatoč nepovjerenju prema Musku, američki analitičari smatraju kako je za loše poslovanje on osobno odgovoran zbog svog divljanja na društvenim mrežama. Ne treba zaboraviti i na njegovo dizanje ruke, koje je okarakterizirano kao nacistički pozdrav.

Muskov odnos s Kinom postao je predmet posebne pažnje, pogotovo nakon uvođenja astronomskih američkih carina toj zemlji. Njegova Tesla tvornica u Šangaju ključna je za globalnu proizvodnju. Kritičari mu zamjeraju pomirljivi stav prema kineskoj vladi i izbjegavanje komentiranja pitanja ljudskih prava.