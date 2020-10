Trump ima 74, gojazan je pa je i u najrizičnijoj skupini za koronu

Koronavirus je Trumpu najozbiljnija prijetnja zdravlju za koju javnost zna u desetljećima, a zaraza mu je potvrđena mjesec dana prije izbora pa će na 14 dana morati pauzirati izborne skupove

<p><strong>Joe Biden </strong>vodi u nacionalnim anketama pa je <strong>Donald Trump</strong> nedavnop pojačao izborne skupove kako bi sustigao demokratskog rivala. No sad se zarazio i mora u saoizolaciju.</p><p>Donald Trump ima 74 godine i gojazan je pa je u najrizičnijoj skupini koja može razviti ozbiljne simptome bolesti koja je dosad ubila više od 200.000 Amerikanaca i više od milijun ljudi u svijetu. Trumpova zaraza mogla bi dodatno destabilizirati već napetu političku klimu.</p><h2>POGEDAJTE VIDEO: Trumpove nezdrave prehrambene navike</h2><p>Predsjednikov liječnik <strong>Sean P. Conley</strong> objavio je da su Trump i Melanija "trenutačno dobro i planiraju ostati u Bijeloj kući tijekom svog oporavka". </p><p>Pomoćnik koji je vidio Trumpa u četvrtak navečer rekao je da mu se činio dobro i da nije pokazivao simptome, ali je svjestan stanja suradnice <strong>Hope Hicks </strong>koja ima simptome. </p><p>Nakon što su dužnosnici Bijele kuće saznali da Hicks ima simptome, Trump je s pratnjom odletio u New Jersey na humanitarnu akciju i ondje održao govor. Bio je u bliskom kontaktu s desecima ljudi.</p><p>Trump je u četvrtak navečer tvitao da su on i prva dama u karanteni. </p><h2>Značajno zaostaje za Bidenom</h2><p>Njegova objava predstavlja izvanredan zaokret za njegovu obitelj mjesec dana prije izbora. Trump je proteklih tjedana pojačao aktivnosti u kampanji kako bi dostigao svog demokratskog rivala Joea Bidena koji vodi u nacionalnim anketama. </p><p>Značajno zaostaje za Bidenom zbog svog odgovora na covid-19, kažu pomoćnici i birači, koji mu zamjeraju i gospodarski kolaps uzrokovan zatvaranjem zemlje. </p><p>Iako se virus proširio nacijom, Trump je nastavio održavati velike događaje na kojima većina okupljenih nije nosila maske i pridržavala se fizičkog razmaka. Trump se redovito pojavljivao u javnosti bez maske, a rugao se Bidenu što je činio sve suprotno. Mnogi Trumpovi pomoćnici također su odbijali nositi maske. </p><p>Hicks je jedna od najbližih Trumpovih suradnica i redovito ulazi u Ovalni ured po nekoliko puta dnevno. </p><p>Više puta je uočena bez maske, zajedno s najvišim pomoćnicima. Bila je pozitivna na koronavirus nakon što je u srijedu na skupu razvila simptome. </p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: </h2><p>Hicks (31) je bila glasnogovornica Trumpove kampanje 2016., a kasnije zadužena za komunikaciju Bijele kuće. Otišla je s te pozicije u ožujku 2018. na novi posao na Fox News. Vratila se u Bijelu kuću u veljači kao Trumpova savjetnica. </p><h2>Pristižu želje za brzim oporavkom Trumpa i Melanije </h2><p>"Karen i ja šaljemo našu ljubav i molitve dragim prijateljima, predsjedniku Donaldu Trumpu i Melaniji Trump. Pridružujemo se milijunima diljem Amerike koji se mole za njihov potpun i brz oporavak. Bog te blagoslovio predsjedniče Trump i našu prekrasnu prvu damu Melaniju", tvitao je američki potpredsjednik <strong>Mike Pence. </strong></p><p>"Ovo pokazuje da virus ne štedi nikoga, uključujući one koji su bili skeptični. Želim mu brz oporavak", rekao je glasnogovornik francuske vlade<strong> Gabriel Attal. </strong></p><p>Britanska vlada poželjela je američkom predsjedniku i prvoj dami brz oporavak nakon pozitivnog testa na koronavirus i dodala da SAD ima jasan protokol za sukcesiju ako to bude potrebno, rekao je ministar stanovanja Robert Jenrick u petak za Sky. </p><p>Predsjednik Europskog vijeća <strong>Charles Michel </strong>u petak je poželio supružnicima Trump brz oporavak. </p><p>"Covid-19 je bitka i svi mi ćemo se nastaviti boriti. Svaki dan. Bez obzira gdje živimo", objavio je na Twitteru Michel. </p>