<p>Tim s Cornella, jednog od najuglednijih američkih sveučilišta, analizirao je 38 milijuna članaka objavljenih na engleskom jeziku u tradicionalnim medijima diljem svijeta od 1. siječnja do 26. svibnja ove godine. Radi se o člancima objavljenim u zemljama poput Sjedinjenih Država, Britanije, Indije, Irske, Australije, Novog Zelanda i nekih afričkih i azijskih država. </p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Prva debata</h2><p>Identificirali su 522.472 novinska članka u kojima su se ponavljale ili pojačavale neistinitosti povezane s pandemijom koronavirusa ili, kako to naziva Svjetska zdravstvena organizacija - "infodemijom". </p><h2>Razmišljao o ubrizgavanju dezinficijensa u krv</h2><p>Dezinformacije su svrstane u 11 kategorija, od teorija zavjere i napada na najuglednijeg američkog epidemiologa Anthonyja Faucija do ideje da je virus kinesko biološko oružje. </p><p>No daleko najpopularnija tema je ona koju su autori nazvali "čudesnim lijekovima", se pojavila se u 295.351 članku - više nego svih ostalih deset zajedno. </p><p>Najveća 'navala' na "čudesne lijekove" bila je nakon Trumpove tiskovne konferencije 24. travnja kada je naglas razmišljao o ubrizgavanju dezinficijensa u krv kao lijeku za koronavirus. </p><p>Slično se dogodilo kada je promovirao nedokazano liječenje hidroksiklorokinom.</p><p>"Zaključujemo stoga da je predsjednik SAD-a vjerojatno najveći pokretač 'infodemije' u svijetu", napisali su autori istraživanja. </p><p>"Ako su ljudi zavedeni neznanstvenim i nepotkrijepljenim tvrdnjama o bolesti, vjerojatnije je da će se manje pridržavati mjera i tako riskirati širenje virusa", rekla je glavna autorica istraživanja Sara Evanega s Cornella. </p><p>"Zanimljivo je da je zapanjujuća količina dezinformacija izravno povezana s javnim komentarima vrlo malog broja pojedinaca", dodao je suautor<strong> Jordan Adams</strong>, specijalist za analizu podataka u softverskoj tvrtki Cision Insights. </p><h2>Kinesko bioterorističko oružje</h2><p>Nakon čudesnih lijekova, druga najčešća neistinitost bila je da je virus namjerno stvoren za kreiranje novog svjetskog poretka, a treća da se radi o prevari s ciljem političkih dobitaka za američku Demokratsku stranku.</p><p>U četvrtoj najčešćoj laži virus se proglašava kineskim bioterorističkim oružjem iz laboratorija u Wuhanu, a u petoj se krivnja svaljuje na Billa Gatesa, čije je zaklada djelomično financirala i ovu studiju. Na začelju su napadi na Faucija i Kineze koji jedu juhu od šišmiša. </p><p>Znanstvenici su pratili i kako su dezinformacije kasnije širile društvenim mrežama, u čemu je s tri četvrtine udjela prednjačio Facebook. </p>