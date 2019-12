Trump ismijava Gretu: 'Opusti se, pogledaj film s prijateljem'

To je smiješno, reagirao je stanar Bijele kuće na objavu na Twitteru čestitajući joj na proglašenju "osobe godine" po ocjeni časopisa Time.

- Greta mora naučiti kontrolirati svoju ljutnju i onda može pogledati neki dobar stari film s prijateljem/prijateljicom! - dodao je. "Opusti se, Greta, opusti se!", zaključio je republikanski milijarder koji je povukao Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog dogovora.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE