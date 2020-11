Trump izgubio još tri presude

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> i njegovi saveznici u četvrtak su izgubili tri presude u pokušaju da spriječe proglašenje pobjede demokrata <strong>Joea Bidena</strong> na izborima.</p><p>Sudac u Georgiji, kojeg je imenovao sam Trump, odbacio je zahtjev konzervativnog odvjetnika<strong> Lina Wooda</strong> da se zaustavi potvrđivanje Bidenove pobjede u toj saveznoj državi. U tužbi se tvrdilo da su tamošnji izborni službenici nepropisno izmijenili proces brojanja glasačkih listića odsutnih birača. </p><p>- Zaustaviti proglašenje u zadnjem trenutku bi potaknulo zbunjenost i obespravljenost, što nema temelja u činjenicama i zakonu - rekao je okružni sudac <strong>Steven Grimberg</strong> iz Atlante tijekom izricanja presude. </p><p>Trumpov pravni tim, predvođen njegovim osobnim odvjetnikom, bivšim gradonačelnikom New Yorka <strong>Rudyjem Giulianijem</strong>, u srijedu je održao konferenciju za medije na kojoj je ponovljeno da je Trump pobjednik izbora. Iznesen je niz optužbi o nepravilnostima na izborima, no najavljeno da je to tek početak dugog procesa i da će dokaze predočiti tek kasnije.</p><p>Trumpova strategija ostanka na vlasti sve je više usredotočena na uvjeravanje republikanskih zastupnika da interveniraju u njegovo ime u ključnim saveznim državama u kojima je Biden pobijedio, otkrila su tri izvora agenciji Reuters. </p><p>Nedugo nakon presice u srijedu sud u Pennsylvaniji odbacio je pokušaj Trumpovog stožera da se poništi 2,2 tisuće glasova u Bucks Countyju u blizini Philadelphije zbog navodnih nepravilnosti oko omotnica. </p><p>Sud u Arizoni je pak odbacio tužbu koja je pozvala na sprječavanje dužnosnika u Phoenixu da potvrde Bidenovu pobjedu.</p><p>Republikanska stranka u Arizoni tražila je od suca Johna Hannaha da naredi novu provjeru glasova u Maricopa Countyju, gdje živi većina stanovnika te savezne države, tvrdeći da su se glasovi tamo brojali na nezakonit način. </p><p>Sudac još nije objasnio zašto je odbacio taj slučaj, no najavio je da će kasnije objaviti opširnije tumačenje.</p>