Trump je sudjelovao u Hodu za život: 'Pobornik sam pokreta!'

Donald Trump je u petak postao prvi američki predsjednik koji je tijekom mandata prisustvovao Hodu za život, prozvavši se pritom odanim pobornikom tog pokreta.

- Nerođena djeca nisu nikada imali snažnijeg branitelja u Bijeloj kući. Svako dijete je neprocjenjivo i sveti dar od Boga - rekao je Trump u svom govoru obilježenom mnogim vjerskim referencama, u centru američke prijestolnice.

Hod za život se održava od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, no do Trumpa na njemu nije sudjelovao ni jedan predsjednik na dužnosti.

Pitanje pobačaja jedno je od onih koje unosi najviše razdora u američko društvo.

Foto: LEAH MILLIS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pravo na abortus zaštićeno je presudom Vrhovnog suda iz 1973. kojom je legaliziran prekid trudnoće.

Konzervativci u SAD-u usprkos toj odluci pokušavaju ograničiti pobačaje na razinama saveznih država i rezanjem federalnog financiranja klinika.

Trumpovo sudjelovanje događa se u godini kad se održavaju izbori za predsjednika, u vrijeme dok američki Senat raspravlja o njegovom opozivu.

- Žele me maknuti jer se borim za vas, a mi se borimo za one koji nemaju glasa, i pobijedit ćemo, jer znamo kako se to radi - poručio je okupljenima na National Mallu.