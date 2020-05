Ljudi, ne radite ovo! Trump na svoju ruku pije lijek za malariju

Američki predsjednik Donald Trump opet iznenađuje. Otkrio je kako uzima hidroksiklorokin, lijek za malariju, kao preventivu protiv zaraze korona virusom.

Trump je već ranije promovirao ovaj lijek kao potencijalni lijek za korona virus, a počeo ga je konzumirati unatoč upozorenjima stručnjaka oko njegove upotrebe.

Studije su pokazale da on ne pomaže u liječenju zaraze Covidom-19, a Trump je otkrio kako je pitao i liječnika Bijele kuće je li u redu uzimati taj lijek, a ovaj mu je odgovorio:

- Ako to želite.

- Uzimam ga već tjedan i pol, a i dalje sam tu. Bili biste iznenađeni koliko ga ljudi konzumira, naročito radnici hitnih službi na prvoj crti obrane od virusa. Čuo sam puno dobrih priča o tom lijeku - iznenadio je javnost Trump.

Američka Uprava za hranu i lijekove izdala je upozorenja za upotrebu tog lijeka jer navodno postoje izvješća koja svjedoče o pojavi ozbiljnih problema srčanog ritma kod pacijenata zaraženih korona virusom koji su tretirani hidroksiklorokinom.

Netom poslije Trumpove objave TV kanal Fox News je intervjuirao dr. Boba Lahitu, koji je upozorio ljude da ne uzimaju hidroksiklorokin.

- Nismo ustanovili nikakav učinak - kazao je Lahita.

Nije ovo prvo iznenađenje

Američki predsjednik prije nekoliko tjedana zaprepastio je medicinsku zajednicu rekavši da bi se korona virus mogao liječiti ubrizgavanjem dezinfekcijskog sredstva u pacijente.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump o dezinficijensu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trump je na svojoj redovnoj presici tako predložio ubrizgavanje izopropilnog alkohola u tijelo, ali njegovo izlaganje nije tu stalo, pa je nastavio s idejom o zračenju tijela bolesnika od korona virusa UV-zrakama.

Na presici je tad predstavljeno vladino istraživanje o korona virusu za koje su stručnjaci rekli da oko njegovih rezultata treba još biti oprezan, ali Trump je odlučio preskočiti tu fazu. Evo kako je točno zvučala njegova izjava:

- Dakle, pretposavimo da tijelo izložimo ogromnim UV-zrakama ili nekim moćnim zračenjem - počeo je Trump i obratio se doktorici Deborah Birx, koordinatorici za borbu protiv korona virusa Bijele kuće i zatim nastavio:

- Mislim da ste rekli da to još niste provjerili, ali da ćete testirati. Zatim sam rekao što bi se moglo dogoditi ako dovedemo zraku unutar tijela, što se može napraviti kroz kožu ili na neki drugi način pa ste rekli da ćete i to testirati. Onda sam vidio dezinfekcijska sredstva koja unište virus u minuti, postoji li način da napravimo tako nešto, kroz injekciju ili čišćenje? Da sredstvo uđe nekako u pluća. To bi bilo zanimljivo provjeriti - istaknuo je Trump.

POGLEDAJTE VIDEO: Građani poslušali Trumpa i popili dezinficijens

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Potom je doktoricu Birx pitao je li čula za metode liječenja korona virusa vrućinom i zrakama, gdje je Birx pokušala malo kontrolirati Trumpovo izlaganje.

- Ne kao tretman. Temperatura je dobra stvar i pomaže tijelu da odgovori na bolest, ali nisam još vidjela tretman pomoću vrućine ili zračenja - rekla je Birx, ali Trump kao da je uopće nije slušao, već je samo dodao da bi bilo sjajno kada bi se tako nešto provjerilo.

Trumpa su tada poslušali neki građani SAD-a, a naravno da taj pokus - nije dobro završio.