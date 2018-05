Trump: 'Melania se oporavlja dobro i pozitivnog je duha...'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je kazao da se njegova supruga Melania Trump dobro oporavlja nakon jučerašnjega operativnog zahvata na bubregu i da je pozitivnog duha.

Trump je suprugu posjetio u vojnoj bolnici Walter Reed u Marylandu u predgrađu Washingtona gdje se oporavlja nakon jučerašnje operacije.

"Operacija je uspješno obavljena, Melania je pozitivnog duha. Hvala svima koji joj upućuju dobre želje", tvitao je Trump prije odlaska helikopterom iz Bijele kuće u posjet supruzi.

