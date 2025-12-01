Obavijesti

RAZGOVORI O MIRU

Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'

Piše HINA,
Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'
Foto: Anna Rose Layden/REUTERS

Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici su se ranije u nedjelju sastali s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi

Američki predsjednik Donald Trump je u nedjelju rekao da je optimističan nakon razgovora između ukrajinskih predstavnika i njegove administracije o načinima za okončanje rata u Ukrajini, kazavši da postoje "dobri izgledi" za dogovor. Govoreći u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, o Ukrajini je rekao da ima "teške problemčiće" te da korupcijski skandal u zemlji "ne pomaže". Predsjednik nije odgovorio na pitanje novinara o tome hoće li skandal unazaditi mirovne pregovore, ali je ubrzo potom dodao: "Mislim da postoje dobri izgledi da možemo postići dogovor".

Trump je ponovo izrazio svoje uvjerenje da i Rusija i Ukrajina žele kraj rata.

Potvrdio je da će njegov posebni izaslanik Steve Witkoff ovog tjedna sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, no nije pružio točan datum sastanka.

Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici su se ranije u nedjelju sastali s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi kako bi raspravili o mogućem mirovnom planu.

Američki plan od 28 točaka za okončanje sukoba u Ukrajini je nedavno objavljen, ali su ga mnogi kritizirali nazivajući ga "ruskim popisom želja".

Europljani i Ukrajinci su kasnije preradili plan s američkim predstavnicima iako su ostale neke sporne točke.

Ukrajinske agencije za suzbijanje korupcije su ranije u studenom otkrile da istražuju korupcijski skandal u energetskom sektoru u vrijednosti od više milijuna dolara.

Ministrica energetike Svitlana Grinčuk i njen prethodnik Herman Haluščenko, koji je prešao na čelo ministra pravosuđa, potom su podnijeli ostavke, a uhićeno je nekoliko osoba.

Glavni osumnjičenik Timur Mindič, bivši poslovni suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, pobjegao je iz zemlje, a za njim je raspisana tjeralica.

OSTALO

