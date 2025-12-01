Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici su se ranije u nedjelju sastali s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi
Donald Trump: 'Mislim da Ukrajina ima teške probleme'
Američki predsjednik Donald Trump je u nedjelju rekao da je optimističan nakon razgovora između ukrajinskih predstavnika i njegove administracije o načinima za okončanje rata u Ukrajini, kazavši da postoje "dobri izgledi" za dogovor. Govoreći u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, o Ukrajini je rekao da ima "teške problemčiće" te da korupcijski skandal u zemlji "ne pomaže". Predsjednik nije odgovorio na pitanje novinara o tome hoće li skandal unazaditi mirovne pregovore, ali je ubrzo potom dodao: "Mislim da postoje dobri izgledi da možemo postići dogovor".
Trump je ponovo izrazio svoje uvjerenje da i Rusija i Ukrajina žele kraj rata.
Potvrdio je da će njegov posebni izaslanik Steve Witkoff ovog tjedna sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, no nije pružio točan datum sastanka.
Witkoff, državni tajnik Marco Rubio i drugi američki dužnosnici su se ranije u nedjelju sastali s ukrajinskom delegacijom u američkoj saveznoj državi Floridi kako bi raspravili o mogućem mirovnom planu.
Američki plan od 28 točaka za okončanje sukoba u Ukrajini je nedavno objavljen, ali su ga mnogi kritizirali nazivajući ga "ruskim popisom želja".
Europljani i Ukrajinci su kasnije preradili plan s američkim predstavnicima iako su ostale neke sporne točke.
Ukrajinske agencije za suzbijanje korupcije su ranije u studenom otkrile da istražuju korupcijski skandal u energetskom sektoru u vrijednosti od više milijuna dolara.
Ministrica energetike Svitlana Grinčuk i njen prethodnik Herman Haluščenko, koji je prešao na čelo ministra pravosuđa, potom su podnijeli ostavke, a uhićeno je nekoliko osoba.
Glavni osumnjičenik Timur Mindič, bivši poslovni suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, pobjegao je iz zemlje, a za njim je raspisana tjeralica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+