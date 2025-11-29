Obavijesti

'OČEKUJEMO DOGOVOR'

Ukrajinsko izaslanstvo putuje na mirovne pregovore u SAD

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Zelenski je rekao kako očekuje da će se rezultati prethodnih sastanaka sa SAD-om u Ženevi, koji su se održali prošlog vikenda, sada pretvoriti u dogovor u nedjelju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je izaslanstvo na čelu s tajnikom vijeća sigurnosti Rustemom Umerovom na putu za Sjedinjene Države kako bi nastavilo pregovore o sporazumu o okončanju rata s Rusijom. Umerov je imenovan za šefa ukrajinskog izaslanstva nakon što je prethodni glavni pregovarač, moćni šef kabineta Andrij Jermak dao ostavku u petak, nekoliko sati nakon što su detektivi za borbu protiv korupcije pretražili njegov stan.

Zelenski je rekao kako očekuje da će se rezultati prethodnih sastanaka sa SAD-om u Ženevi, koji su se održali prošlog vikenda, sada pretvoriti u dogovor u nedjelju.

Ti su sastanci omogućili Ukrajini da predstavi protuponudu prijedlozima koje je američki ministar vojske Dan Driscoll iznio čelnicima u Kijevu prije gotovo dva tjedna.

"Rustem je danas podnio izvješće, a zadaća je jasna: brzo i sadržajno razraditi korake potrebne za okončanje rata", napisao je Zelenski na platformi X.

Jermak je nekoliko sati nakon ostavke za New York Post rekao da "ide na frontu".

"Ja sam poštena i pristojna osoba", rekao je.

Ukrajina se suočava sa značajnim pritiskom Washingtona da pristane na uvjete mirovnog sporazuma dok se Zelenski nalazi u najtežoj političkoj i vojnoj situaciji od ranih dana ruske invazije 2022. godine.

Politički udarac koji je nanio korupcijski skandal u energetskom sektoru vrijedan 100 milijuna dolara doveo je do smjene dvoje ministara, a sada i predsjednikove desne ruke.

U međuvremenu, Rusija ostvaruje postupne dobitke na prvoj crti bojišnice, a ukrajinski gradovi svakodnevno se suočavaju s višesatnim nestancima struje zbog bombardiranja energetske infrastrukture.

Zelenski je rekao da se Ukrajina nalazi u jednom od najtežih trenutaka u svojoj povijesti, ali je u dramatičnom obraćanju prošli tjedan obećao svom narodu da neće izdati zemlju.

