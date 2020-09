Trump najavio pobjedu u državi, njegovi pristaše ne vole maske

Donald Trump je najavio pobjedu na izborima, na skupu u Michiganu, u toj saveznoj državi. Joe Biden zasada vodi ispred Trumpa za 12 postotnih bodova, ali ne i u Michiganu

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> rekao je u četvrtak na skupu u Michiganu da će pobijediti u toj saveznoj državi dok su mu tisuće pristaša pljeskale, a tek rijetki od njih nosili maske i pridržavali se mjera protiv koronavirusa.</p><p>- Ovako ne izgleda skup čovjeka koji će biti na drugom mjestu - rekao je Trump muškarcima, ženama i djeci od kojih su mnogi nosili crvene majice i kape s natpisom "Make America Great Again". Obratio im se ispred predsjedničkog aviona Air Force One u zračnoj luci blizu Midlanda u Michiganu.</p><p>Trumpovi voditelji kampanje rekli su da će do izbora 3. studenog provoditi "puno" vremena u Michiganu, industrijskoj saveznoj državi koja je, zajedno s Wisconsinom i Pennsylvanijom, Trumpu pomogla ostvariti pobjedu na izborima 2016.</p><p>Demokratski kandidat <strong>Joe Biden</strong> vodi ispred republikanca Trumpa za 12 postotnih bodova, prema anketi Reutersa i Ipsosa. No vodstvo Bidena je nešto slabije u Michiganu i iznosi oko 4.2 postotna boda, prema podacima Real Clear Politics.</p><p>Biden je posjetio Michigan u srijedu i prozvao Trumpa zbog njegovih razgovora s novinarom Washington Posta Bobom Woodwardom u kojima je rekao da je namjerno umanjivao prijetnju koronavirusa kako bi izbjegao paniku u javnosti. </p><p>Trump je na skupu kritizirao guvernericu Michigana <strong>Gretchen Whitmer</strong> zbog uvedenih restrikcija protiv koronavirusa. Rekao je da ona "nema pojma" o ponovnom pokretanju državnog gospodarstva i dobio ovacije publike. </p><p>Whitmer je ranije u četvrtak rekla da je zabrinuta zbog planiranog skupa i da će pomno pratiti stopu zaraze u regiji. </p><p><strong>Greg Fernandez</strong> (63), koji se bavi prodajom nekretnina, rekao je da ne nosi masku na skupu jer je već bio zaražen koronavirusom pa je "sada dobro". Očekuje da će Trump pobijediti u Michiganu.</p><p>- Ne globalistima, ne novom svjetskom poretku. Trebamo biznismena koji će voditi našu zemlju, a on je napravio dobar posao - rekao je Fernandez.</p>