Trump najavio važno obraćanje i ‘veliku vijest‘: Otkriveno da seli svemirske snage u Alabamu

Administracija Donalda Trumpa objavit će kako će sjedište američke Svemirske komande (U.S. Space Command) biti premješteno u Alabamu, čime se poništava ranija odluka iz Bidenova mandata da stožer ostane u privremenom sjedištu u Coloradu, potvrdile su dvije osobe upoznate s planovima, prenosi AP.

Trump će se obratiti javnosti i službeno najaviti novu lokaciju. Pentagon je na svojoj stranici najavio prijenos uživo događaja pod nazivom “Objava sjedišta Svemirske komande SAD-a”.

- Predsjednik će objaviti uzbudljivu vijest vezanu uz Ministarstvo obrane - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Svemirska komanda zadužena je za ključne vojne operacije poput satelitske navigacije, komunikacije s postrojbama i ranog upozoravanja na lansiranje projektila.

Borba između Alabame i Colorada za domaćinstvo stožera traje godinama, ponajviše zbog gospodarskih koristi i političke važnosti koju takva odluka nosi. Huntsville u Alabami, poznat i kao “Grad raketa”, već je dom vojnog kompleksa Redstone Arsenal i NASA-inog Marshall Space Flight Centera, a ondje se nalazi i Zapovjedništvo vojske za svemir i raketnu obranu.

Ova odluka zaključuje četverogodišnje prijepore o konačnom sjedištu Svemirske komande.

Američko ratno zrakoplovstvo je još 2021. kao preferiranu lokaciju odabralo upravo Redstone Arsenal u Huntsvilleu, nakon obilaska šest saveznih država i procjene kriterija poput infrastrukture, podrške lokalne zajednice i troškova. No, 2023. tadašnji predsjednik Joe Biden odlučio je da stožer ostane u Colorado Springsu, gdje se privremeno nalazio, uz obrazloženje da će se tako izbjeći poremećaji u operativnoj spremnosti.

Revizija koju je proveo inspektor Ministarstva obrane nije donijela jasan zaključak zašto je Colorado izabran umjesto Alabame. Trump, koji uživa snažnu podršku u Alabami, odavno je zagovarao premještaj u Huntsville.