Obavijesti

News

Komentari 5
NIJE GA BILO TJEDAN DANA

Trump najavio važno obraćanje i ‘veliku vijest‘: Otkriveno da seli svemirske snage u Alabamu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Trump najavio važno obraćanje i ‘veliku vijest‘: Otkriveno da seli svemirske snage u Alabamu
Foto: Jeenah Moon

Svemirska komanda zadužena je za ključne vojne operacije poput satelitske navigacije, komunikacije s postrojbama i ranog upozoravanja na lansiranje projektila

Administracija Donalda Trumpa objavit će kako će sjedište američke Svemirske komande (U.S. Space Command) biti premješteno u Alabamu, čime se poništava ranija odluka iz Bidenova mandata da stožer ostane u privremenom sjedištu u Coloradu, potvrdile su dvije osobe upoznate s planovima, prenosi AP.

POGLEDAJTE VIDEO:

Trump će se obratiti javnosti i službeno najaviti novu lokaciju. Pentagon je na svojoj stranici najavio prijenos uživo događaja pod nazivom “Objava sjedišta Svemirske komande SAD-a”.

- Predsjednik će objaviti uzbudljivu vijest vezanu uz Ministarstvo obrane - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Svemirska komanda zadužena je za ključne vojne operacije poput satelitske navigacije, komunikacije s postrojbama i ranog upozoravanja na lansiranje projektila.

CIJENI NAPORE Vladimir Putin: Sporazumi sa sastanka s Trumpom otvaraju put prema miru u Ukrajini
Vladimir Putin: Sporazumi sa sastanka s Trumpom otvaraju put prema miru u Ukrajini

Borba između Alabame i Colorada za domaćinstvo stožera traje godinama, ponajviše zbog gospodarskih koristi i političke važnosti koju takva odluka nosi. Huntsville u Alabami, poznat i kao “Grad raketa”, već je dom vojnog kompleksa Redstone Arsenal i NASA-inog Marshall Space Flight Centera, a ondje se nalazi i Zapovjedništvo vojske za svemir i raketnu obranu.

Ova odluka zaključuje četverogodišnje prijepore o konačnom sjedištu Svemirske komande.

Američko ratno zrakoplovstvo je još 2021. kao preferiranu lokaciju odabralo upravo Redstone Arsenal u Huntsvilleu, nakon obilaska šest saveznih država i procjene kriterija poput infrastrukture, podrške lokalne zajednice i troškova. No, 2023. tadašnji predsjednik Joe Biden odlučio je da stožer ostane u Colorado Springsu, gdje se privremeno nalazio, uz obrazloženje da će se tako izbjeći poremećaji u operativnoj spremnosti.

Revizija koju je proveo inspektor Ministarstva obrane nije donijela jasan zaključak zašto je Colorado izabran umjesto Alabame. Trump, koji uživa snažnu podršku u Alabami, odavno je zagovarao premještaj u Huntsville.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025