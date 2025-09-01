Obavijesti

Vladimir Putin: Sporazumi sa sastanka s Trumpom otvaraju put prema miru u Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Putin, indijski premijer Narendra Modi i vođe Bliskog istoka te Srednje, Južne i Jugoistočne Azije prisustvuju na forumu Šangajske organizacije za suradnju u gradu Tianjinu

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u ponedjeljak rekao da su "sporazumi" do kojih je došao s američkim kolegom Donaldom Trumpom na njihovom sastanku u kolovozu otvorili put prema miru u Ukrajini, o kojem će raspravljati s vođama na regionalnom samitu u Kini. Kijev i njegovi zapadni saveznici nazivaju rusku invaziju na Ukrajinu započetu u veljači 2022. imperijalističkim osvajačkim ratom radi aneksije teritorija dok je Rusija naziva posebnom vojnom operacijom sa svrhom demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.

Putin, indijski premijer Narendra Modi i vođe Bliskog istoka te Srednje, Južne i Jugoistočne Azije prisustvuju na forumu Šangajske organizacije za suradnju u gradu Tianjinu, gdje ih je ugostio kineski predsjednik Xi Jinping.

"Veoma cijenimo napore i prijedloge Kine i Indije za olakšavanje (procesa) rješavanja ukrajinske krize", rekao je Putin na forumu.

"Sporazumi postignuti na nedavnom rusko-američkom sastanku na Aljasci, nadam se, također doprinose tom cilju".

Kazao je da je Xiju u nedjelju predstavio postignuća u svojim razgovorima s Trumpom i rad "koji je već u tijeku" kako bi se riješio sukob te da će pružiti više pojedinosti u bilateralnim sastancima s kineskim vođom i drugima.

"Kako bi ukrajinska nagodba bila održiva i dugoročna, temeljni uzroci krize moraju biti riješeni".

Dio izvora sukoba "leži u opetovanim pokušajima zapada da Ukrajinu dovede u NATO", ponovio je Putin.

