Trump napao Khana: 'On je propast koja uništava London'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je kritizirao gradonačelnika Londona Sadiqa Khana, nazivajući ga "državnom sramotom" i optužujući da uništava prijestolnicu Ujedinjenog Kraljevstva, prenosi u nedjelju BBC.

Trumpov komentar uslijedio je nakon pet napada koji su se dogodili u Londonu i u kojima su u manje od 24 sata ubijene tri osobe, a tri ranjene.

Laburistički čelnik Jeremy Corbyn rekao je da je "izrazito grozno" što Trump koristi "tragedije ubijenih ljudi kako bi prozvao gradonačelnika".

Trump je na Twitteru komentirao da je Khan "propast" i da glavni grad treba novog gradonačelnika.

He is a national disgrace who is destroying the City of London! https://t.co/l3qcUS17jh