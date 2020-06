Trump neće opet zatvarati SAD ukoliko izbije novi val korone

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> izjavio je u srijedu da SAD neće ponovno zatvoriti poslovanje jer je nekoliko država izvijestilo o porastu broja novih infekcija koronavirusom.</p><p>- Nećemo ponovno zatvarati zemlju. Nećemo to morati raditi - rekao je Trump u intervjuu za Fox News Channel.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Drugi val korone</strong> </p><p>Trumpovi komentari dolaze nakon što su ekonomski savjetnik Bijele kuće <strong>Larry Kudlow </strong>i ministar financija <strong>Steven Mnuchin</strong> rekli kako SAD-e ne mogu ponovno ugasiti gospodarstvo.</p><p>Analiza je otkrila da je do porasta broja broja zaraza koronavirusom došlo u najmanje 14 država.</p><p>Restorani, teretane, škole i druge lokacije u ožujku su bile zatvoreni dok se zemlja branila od zaraze koronavirusom od kojega je do sada oboljelo 2,16 milijuna Amerikanaca, a umrlo ih gotovo 118 000.</p><p>Milijuni Amerikanaca ostali su bez posla zbog posljedica te pandemije. </p>