Trump: Nije moguće je da ih u Kini tako malo umire od korone

Kineska nacionalna zdravstvena komisija izvijestila je u nedjelju da je 18. travnja zabilježeno 16 novih slučajeva zaraze korona virusom, što je najmanji broj od 17. ožujka i manje od 27 dan ranije. Od novih slučajeva, 9 je bilo uvezenih infekcija, najmanje od 13. ožujka, a 17 manje u odnosu na dan ranije. Preostalih 7 potvrđenih slučajeva prenijeli su se lokalno, u usporedbi s 10 prethodnog dana.

Novih smrtnih slučajeva nije bilo. Ukupni broj potvrđenih slučajeva korona virusa u zemlji dosegao je 18. travnja 82.735, dok je ukupan broj umrlih od virusa iznosio 4.632, izvijestila je komisija.

S tim podacima ne slaže se Donald Trump koji sumnja u kinesku transparentnost. On je zajedno s dr. Deborah Birx prezentirao najnovije podatke o smrtnosti od posljedica korona virusa u svijetu te su pokazali statistiku na kojoj je vidljivo da je broj smrtnih slučajeva u Kini na 100.000 ljudi samo 0.33, dok je u Belgiji je užasnih 45.2 posto.

- Zar stvarno netko vjeruje podacima iz Pekinga - zapitao se Trump nakon iznošenja tih podataka.

S njim se složila i dr. Birx.

- Zemlje koje imaju sjajne zdravstvene sustave poput Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije, Francuske i Španjolske imaju stopu mortaliteta od 20 do 45, a Kina ima samo 0.33, onda je jasno da tu nešto ne štima. Onda u jednom danu udvostruče broj mrtvih u Wuhanu - rekla je doktorica Birx.

Američki predsjednik te brojeve nazvao je nestvarnim i nemogućim.

- Kažu da smo mi na prvom mjestu po stopi mortaliteta, ali to nije istina. Kina je prva, a ne mi. Razlika nije mala, nismo im ni blizu. Samo da to znate. Ja znam. Oni znaju. Ali ništa ne žele reći. Zašto? To ćete vi morati objasniti svijetu. Jednog dana ću i ja objasniti - zaključio je.