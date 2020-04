Ministrica Divjak: Ne znam kad će se učenici vratiti u klupe

S ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak razgovarali smo o tome kad bi se učenici mogli vratiti u škole, kako će im zaključivati ocjene, kad će polagati maturu i hoće li upisi na fakultete biti odgođeni za kraj kolovoza.

Kad počinju upisi u prvi razred osnovne i hoće li ti upisi biti u školama?

Za određivanje točnog termina trebamo preporuku epidemiologa i, ako nam oni daju zeleno svjetlo da je situacija sigurna, onda možemo provesti upise na uobičajen način. Rezervni plan je da se upisi obave bez fizičke prisutnosti djeteta.

Kolika je vjerojatnost da se učenici i studenti u ovoj školskoj godini vrate u škole i na fakultete?

Konzultiramo se redovito sa Stožerom civilne zaštite o tim pitanjima, no ni oni nemaju u ovom trenutku dugoročne projekcije. Mi smo razradili sve scenarije kako bismo bili spremni na sve promjene. Naime, nastava na daljinu osmišljena je i dobro se provodi te nastavna godina može biti regularna i dovršena i u ovakvome modelu.

S obzirom na to da će sigurno doći do kasnijeg polaganja državne mature, hoće li se upisi na fakultete i druge visokoobrazovne ustanove stići provesti u srpnju?

Naš prvi scenarij za maturu, koji pripremamo uz konzultacije sa Stožerom, je lipanj. Esej iz Hrvatskog jezika također je pomaknut sa svibnja na lipanj, tako da u slučaju tog scenarija nema potrebe odgađati upise jer je to i planirani termin državne mature. Ako dođe do promjena, sveučilišta i ostala visoka učilišta trebat će se prilagoditi.

Kolika je vjerojatnost da upisi na fakultete budu odgođeni za kraj kolovoza i hoće li se stići provesti do 1. rujna?

Svjesni smo autonomije sveučilišta, no i oni moraju u ovoj situaciji slušati epidemiologe i upute Stožera - svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti u ovoj teškoj situaciji. Međutim, prema našem prvom scenariju, nema potrebe za pomicanjem rokova.

S obzirom na novi pristup ocjenjivanju i nemogućnost da se provedu sve četiri godišnje provjere znanja jednake za sve učenike, kako mislite ujednačiti kriterije za ocjenjivanje učenika sedmih i osmih razreda zbog upisa u srednju školu?

Ne postoji pravilo koje spominjete o četiri godišnje provjere znanja nego se primjenjuju Upute o ocjenjivanju i vrednovanju, koje su javne i koje jasno kažu da u gotovo svim predmetima do kraja nastavne godine u nastavi na daljinu treba imati još dvije ocjene: jednu vezanu uz aktivnost učenika, a drugu uz složeniji rad, koji autonomno određuje nastavnik. Zaključna ocjena uzima u obzir ocjene dobivene u nastavi koja se do 16. ožujka odvijala u školama kao i one koje će učenici dobiti tijekom nastave na daljinu.