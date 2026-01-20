Obavijesti

Trump o zemlji leda i moći: 'Povijest pamti one koji su djelovali, ja ne odustajem'

Piše Bogdan Blotnej,
U Odbor za mir pozvao je i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. S druge strane, aneksijom bi SAD postao druga najveća država na svijetu, a Trump bi ušao u povijest

Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži njegovu Odboru za mir, potvrdili su za Tportal iz Vlade. Odgovor Trumpu još nisu poslali, a iz Vlade su rekli kako će proučiti poziv.

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'
Majka koja je utopila svoje autistično dijete dobila je 15 godina zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje. Sudu je rekla da ne postoji gora kazna od patnje, boli i krivnje od gubitka djeteta, ali i boli koju je nanijela obitelji
Trump: 'Saznat ćete koliko sam spreman ići daleko za Grenland'
Trump ne odustaje od Grenlanda i spominje i vojnu invaziju. Danska je poslala vojsku koja će sudjelovati u vježbi Arctic Endurance. Kako bi umirili ratobornu Ameriku, Kopenhagen je predložio stalnu NATO misiju na arktičkom otoku

