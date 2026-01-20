U Odbor za mir pozvao je i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. S druge strane, aneksijom bi SAD postao druga najveća država na svijetu, a Trump bi ušao u povijest
GLOBALNO PRESLAGIVANJE PLUS+
Trump o zemlji leda i moći: 'Povijest pamti one koji su djelovali, ja ne odustajem'
Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži njegovu Odboru za mir, potvrdili su za Tportal iz Vlade. Odgovor Trumpu još nisu poslali, a iz Vlade su rekli kako će proučiti poziv.
