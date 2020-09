Trump obećao: Do travnja ćemo cijepiti 330 mil. Amerikanaca!

<p><strong>Donald Trump</strong> je obećao u petak da će se do kraja godine proizvesti 100 milijuna doza cjepiva za Covid-19 i dovoljno da se do travnja 2021. cijepi 330 milijuna Amerikanaca.</p><p>- Proizvest ćemo najmanje 100 milijuna doza do kraja godine a onda najvjerojatnije puno više, stotine milijuna doza bit će raspoložive svaki mjesec te ćemo do travnja imati dovoljno cjepiva za sve Amerikance - rekao je američki predsjednik na tiskovnoj konferenciji u Bijeloj kući, ponovo pokazujući optimizam u vezi s rezultatima kliničkih ispitivanja eksperimentalnog cjepiva.</p><p>Nije naveo koji će proizvođači biti kadri isporučiti te količine, ali dvije su tvrtke, Moderna i Pfizer, u trećoj aktivnoj fazi kliničkih ispitivanja svojih eksperimentalnih cjepiva, prva očekuje rezultate u studenom a druga u listopadu.</p><p>Obje tvrtke su potpisale ugovor s američkom vladom o isporuci stotina milijuna doza pa su američke zdravstvene vlasti počele pripremu kako bi ih mogle uskladištiti i prve pošiljke isporučiti već u listopadu, 24 sata pošto cjepivo odobri Agencija za lijekove (FDA).</p><p>Cjepivo će se davati u dva puta u razmaku od tri do četiri tjedna.</p><p>Dostupnost američkog cjepiva važna je tema predizborne utrke za predsjedničke izbore 3. studenog u kojoj je demokratski kandidat <strong>Joe Biden</strong> rekao da ne vjeruje Donaldu Trumpu istaknuvši da cjepivo treba odobriti samo uz poštovanje strogih sigurnosnih standarda. </p>