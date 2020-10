Trump je najavio i kako \u0107e iznenaditi \"domoljube koji \u010dekaju ispred bolnice\", misle\u0107i na svoje bira\u010de. To je obe\u0107anje i ostvario. Kako javlja ABC\u00a0Trump je vi\u0111en u povorci vozila koja je vrlo polako pro\u0161la ispred bolnice gdje se okupljaju Trumpove prista\u0161e. Mahao im je.\u00a0

<p><strong>Donald Trump </strong>obratio se javnosti u video koje je objavio na društvenim mrežama. U videu kojeg je objavio rekao je da je naučio puno toga o Covidu-19 te da je ovo iskustvo za njega bila "prava škola". </p><p>Poručio je kako su liječnički nalazi dobri i pohvalio je bolnicu u kojoj se nalazi. Zahvalio je doktorima, medicinskim sestrama i drugom bolničkom osoblju na brizi te dodao kako je njihov rad zapanjujuć. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trump poručio: 'Ovo je prava škola!' </strong></p><p>Trump je najavio i kako će iznenaditi "domoljube koji čekaju ispred bolnice", misleći na svoje birače. To je obećanje i ostvario. Kako javlja ABC Trump je viđen u povorci vozila koja je vrlo polako prošla ispred bolnice gdje se okupljaju Trumpove pristaše. Mahao im je. </p><p>- Predsjednik Trump krenuo je u kratku vožnju automobilom kako bi pozdravio svoje pristaše pred bolnicom, a sada se vratio u predsjednički apartman unutar bolnice Walter Reed - priopćili su iz Bijele kuće. </p><p>- Ovo je bilo zanimljivo putovanje i puno toga sam naučio o Covidu-19. Naučio sam u "pravoj školi", to nije "škola u kojoj se čitaju knjige", nego prava škola. I razumijem, shvaćam, ovo je jako zanimljiva stvar i ispričat ću vam sve o tome. U međuvremenu, volimo SAD i volimo to što se događa, hvala - ispričao je Trump. </p><p>Podsjetimo, američki predsjednik je u petak završio u vojnoj bolnici Walter Reed blizu Washingtona nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo zbog zaraze korona virusom. U nedjelju su njegovi liječnici rekli kako je dva dana uzimao kisik zbog niske razine kisika u krvi.</p><p>Ipak, stanje mu je sve bolje, što pokazuje i snimka koju je objavio. Liječnici kažu kako je moguće da, uz uzimanje lijekova, već u ponedjeljak bude pušten kući. </p>