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POSTIGLI DOGOVOR

Trump odgodio carine Kanadi

Piše HINA,
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Trump odgodio carine Kanadi
Foto: MARIO GUZMAN/EPA
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Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je odluka o odgodi donesena jer su dvije zemlje, podložno dovršetku dokumenata, postigle dogovor.

Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za tri dana uvođenje novih 50-postotnih carina na kanadsku robu, tvrdeći da su Washington i Ottawa postigli dogovor.

Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je odluka o odgodi donesena jer su dvije zemlje, podložno dovršetku dokumenata, postigle dogovor.

Trump je rekao da je odgoda posljedica dogovora koji dvije zemlje trebaju još formalno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu u srijedu i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza.

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Objava je uslijedila nakon Trumpova razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, dok su američki i kanadski dužnosnici posljednjih dana intenzivno pregovarali o trgovinskim pitanjima.

Jedna od glavnih spornih točaka bile su američke carine na kanadske automobile, a razmatralo se njihovo smanjenje s 25 na 15 posto. Pojedinosti mogućeg dogovora zasad nisu poznate.

Trump je također naznačio mogućnost ponovnog pokretanja projekta naftovoda Keystone XL, koji je 2021. otkazao tadašnji američki predsjednik Joe Biden.

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