Trump optužuje svog protivnika da se protivi oružju i - Bogu

Američki predsjednik ustvrdio je da je njegov protivnik na američkim predsjedničkim izborima Joe Biden "protiv Boga", iako Biden često govori o svojoj katoličkoj vjeri koja ga vodi u obnašanju javnih dužnosti

<p>Uz zaostajanje za<strong> Joeom Bidenom</strong> u istraživanjima javnog mišljenja u Ohiju <strong>Donald Trump</strong> je u četvrtak posjetio tu tradicionalno neodlučnu saveznu državu u nastojanju da osvoji njezine birače dok mu epidemija koronavirusa uništava izglede za osvajanje drugog mandata.</p><p>Američki republikanski i demokratski predsjednički kandidati u kampanjama mnogo napora ulažu u tzv. neodlučne države u kojima se birači kolebaju između dvije stranke.</p><p>Nakon obraćanja maloj skupini u zračnoj luci u Clevelandu u četvrtak Trump je održao govor u stilu predizborne kampanje u tvornici "Whirlpool" u Clydeu u Ohiju.</p><p>"On slijedi radikalno lijevu politiku: oduzimanje vašeg oružja, uništavanje drugog ustavnog amandmana, nema vjere, nema ničega, povrijedi Bibliju, povrijedi Boga", nabrajao je Trump o Bidenu u svom govoru u Clevelandu. "On je protiv Boga", zaključio je.</p><p>Drugim ustavnim amandmanom Amerikancima je zajamčeno pravo na držanje oružja.</p><p>Trump nije objasnio što je točno mislio svojim tvrdnjama, niti ih je potkrijepio dokazima. Unatoč tomu, njegove bi optužbe mogle učvrstiti potporu brojnog kršćanskog bloka u Republikanskoj stranci i naštetiti Bidenu, prvom katoličkom potpredsjedniku u američkoj povijesti. <strong>John Kennedy</strong> bio je prvi katolički predsjednik i izabran je 1960.</p><h2>Biden: 'Vjera je temelj moga života' </h2><p>U priopćenju objavljenom u četvrtak navečer nakon Trumpova govora Biden je odgovorio kako je Trumpov napad "sramotan" i da je vjera uvijek bila temelj Bidenova života.</p><p>"Riječi predsjednika Trumpa otkrivaju više o njemu samome nego o bilo kome drugom. Razotkrivaju čovjeka koji je zbog političkog probitka voljan ići najniže što može i nekoga čija su djela u potpunoj suprotnosti s vrijednostima i učenjima za koje tvrdi da u njih vjeruje", poručio je Biden.</p><p>Više od tri četvrtine Amerikanaca kršćani su ili pripadnici drugih vjeroispovijesti, prema Pew Research centru.</p><p>Trump u anketama loše stoji zbog politike prema epidemiji koronavirusa koja u zadnje vrijeme prosječno odnosi više od tisuću života Amerikanaca dnevno.</p><p>Sam Trump vrlo malo govori o svojoj prezbiterijanskoj vjeri i rijetko zalazi u crkvu, no tijesno surađuje s evangeličkim kršćanima i snažno politički zagovara njihove ciljeve ograničenja prava na pobačaj i prava na nošenje oružja.</p><p>Nakon pucnjave u školi u Newtownu u Connecticutu u kojoj je ubijeno 20 djece u 2012. Biden je tražio uvođenje nekih ograničenja vlasništva nad oružjem, no nije pozvao na oduzimanje oružja.</p><p>Izjasnio se da će tražiti zabranu oružja za napad i onog koje ima spremnike velikih kapaciteta za streljivo te će dozvoliti ljudima koji ih posjeduju da ih dobrovoljno prodaju, a najavio je i proširenje provjera osoba koje traže dozvole za kupovinu oružja. </p><h2>Trumpova kampanja neuspješno tražila četvrto sučeljavanje s Bidenom</h2><p>Kampanja američkog predsjednika, suočena sa zaostajanjem Trumpa za Bidenom po mnogim anketama, pokušala je neuspješno od izbornog povjerenstva iznuditi dodatno televizijsko sučeljavanje s Bidenom početkom rujna. </p><p>Trumpova kampanja željela je sučeljavanje prije nego što prvi američki birači počnu poštom slati svoje glasove tvrdeći da će ostati uskraćeni za saznanja o političkim stajalištima kandidata.</p><p>Birači Sjeverne Karoline, još jedne tradicionalno neodlučne savezne države, počet će od 4. rujna dobivati poštom glasačke listiće ako su to prethodno zatražili, a nakon te države isto će vrlo brzo učiniti još nekoliko država tijekom rujna.</p><p>Očekuje se da će značajno porasti broj Amerikanaca koji će željeti glasati poštom u strahu od odlaska na birališta zbog epidemije koronavirusa.</p><p>Izborno povjerenstvo tradicionalno organizira tri sučeljavanja predsjedničkih kandidata i jedno potpredsjedničkih kandidata. Predsjedničke debate ove godine održat će se 29. rujna u Ohiju, 15. listopada na Floridi i 22. listopada u Tennesseeju.</p><p>Povjerenstvo je odgovorilo Trumpovoj kampanji da birači nemaju obvezu glasati prije prve debate 29. rujna, čak i ako poštom prije toga prime glasačke listiće.</p><p>"Povjerenstvo je utvrdilo da tri 90-minutne debate dobro obave posao kako bi pružile informacije biračima, što je njihova svrha", pojasnilo je povjerenstvo u priopćenju.</p>