Trump: Otok Kharg je izbrisan!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama poruku 'OTOK KHARG IZBRISAN' i dodao kako su SAD izvele 'jedno od najmoćnijih bombardiranja u povijesti Bliskog istoka' tijekom noći na subotu. Njegovu objavu orenosimo u cijelosti.

- Prije nekoliko trenutaka, po mom nalogu, Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država izvršilo je jedan od najmoćnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka i potpuno uništilo svaku VOJNU metu na iranskom dragulju, otoku Kharg. Naše oružje je najmoćnije i najsofisticiranije koje je svijet ikada imao, ali iz pristojnih razloga odlučio sam NE uništiti naftnu infrastrukturu na otoku. Međutim, ako Iran ili bilo tko drugi učini bilo što što bi ometalo slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, odmah ću preispitati ovu odluku. Tijekom svog prvog mandata, pa i trenutno, obnovio sam našu vojsku u najsmrtonosniju, najmoćniju i najučinkovitiju silu, daleko, bilo gdje u svijetu. Iran NEMA NIKAKVU sposobnost obraniti bilo što što želimo napasti - oni ne mogu ništa učiniti po tom pitanju! Iran NIKADA neće imati nuklearno oružje, niti će imati mogućnost prijetiti Sjedinjenim Američkim Državama, Bliskom istoku ili, što se toga tiče, svijetu! Iranska vojska i svi ostali uključeni u ovaj teroristički režim mudro bi postupili kada bi položili oružje i spasili ono što je ostalo od njihove zemlje, što nije puno! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsjednik DONALD J. TRUMP - napisao je u svojoj objavi.

Iranske oružane snage izjavile su u subotu da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih tvrtki koje surađuju sa Sjedinjenim Državama u regiji, izvijestili su iranski mediji.

Upozorenje je stiglo nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su Sjedinjene Države uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu, otoku Kharg. Otok služi kao izvozni terminal za 90 posto iranskih pošiljki nafte.