Trump poludio zbog TACO-a! Evo zašto ga muči ta riječ: 'Ja nisam kukavica. To nemojte govoriti...'

Trump Always Chickens Out (Trump uvijek uzmakne prev.) ili TACO, skraćeno postala je fraza koju koriste ekonomisti u SAD-u. Riječ "chicken out" u engleskom žargonu znači "povući se iz straha" ili "kukavički odustati", a "chicken" je uvredljiv nadimak za kukavicu. Dakle, "TACO" se koristi ironično i posprdno, prvenstveno na Wall Streetu i među financijskim analitičarima, kako bi se opisala navika Donalda Trumpa da zaprijeti velikim ekonomskim ili političkim potezima (poput visokih carina, smjene čelnika, itd.), ali zatim odustane kad vidi negativnu tržišnu reakciju.

Investitori su tu frazu prihvatili kao "narativ" koji im pomaže predvidjeti tržišne kretnje: kad Trump zaoštri retoriku i tržišta padnu, vjeruju da će ubrzo uslijediti povlačenje, pa ulažu u oporavak.

Američkom predsjedniku nije najbolje sjela sugestija da je "kukavica" kad ga je novinar u Bijeloj kući upitao za komentar o tom izrazu.

- O, kako lijepo – ja uzmičem. Nikad to nisam čuo - rekao je Trump, odgovarajući na pitanje o takozvanoj TACO trgovini. Potom se upustio u duži komentar o tome koliko su visoki carine koje je uveo Kini te kako je 'pomogao' Kini time što ih je smanjio.

- Ali nemojte nikad više reći to što ste rekli. To je zlobno pitanje - dodao je novinaru. Očito iznerviran, kasnije se ponovno osvrnuo na tu temu, inzistirajući da nije kukavica i da ga ljudi često optužuju da je previše tvrd.

No učestali Trumpovi uzmaci postali su temelj oporavka burzi nakon padova, iako je američki predsjednik podigao carine na najvišu razinu u više od jednog stoljeća.

S&P 500, američki burzovni indeks, porastao je za otprilike 1% tijekom 2025., unatoč snažnom padu u travnju kad je Trump najavio carine povodom „dana oslobođenja“ u trgovini s većinom zemalja svijeta.

Rast tržišta čini se potaknutim TACO pričom: da će tržišni potresi korigirati predsjednikov smjer i omogućiti kompanijama da nastave ostvarivati snažnu dobit. To uvjerenje dodatno će ojačati ako sudovi potvrde odluku njujorškog suda za međunarodnu trgovinu, donesenu u srijedu navečer, prema kojoj su Trumpove carine uvedene nezakonito.

Kad je kolumnist Financial Timesa Robert Armstrong 2. svibnja skovao akronim TACO, to je bila duhovita opaska na tržišnu reakciju na Trumpovo kaotično donošenje politika. No manje od mjesec dana kasnije, pitanje je hoće li ga optužbe da je 'kukavica' potaknuti da zauzme tvrđi stav prema trgovinskim partnerima.

Na nekim frontovima – posebno u vezi s premještanjem ljudi u El Salvador bez odgovarajućeg pravnog postupka – Trumpova administracija doista je prkosila lavinama kritika i brojnim sudskim nalozima. No na financijskim tržištima, obrazac je jasan: oštar početni stav, pa znatan uzmak. Djelomična popuštanja često su dolazila odmah nakon pada cijena obveznica – što povećava troškove zaduživanja SAD-a – dinamika koja bi mogla ugroziti najveće svjetsko gospodarstvo ako se ne zaustavi, piše The Guardian.

Nakon najave carina povodom dana oslobođenja uslijedila je 90-dnevna pauza. Trump je rekao da će podići carine EU-u na 50%, pa je to odgodio do 9. srpnja. Povećao je carine na Kinu na kaznenih 145%, pa ih smanjio na 30% tijekom 90-dnevne pauze. Također je razmatrao smjenu predsjednika Federalnih rezervi, Jeromea Powella, ali se brzo povukao nakon što je postalo jasno da su investitori nezadovoljni.