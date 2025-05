Stručnjaci o Trumpu: 'Pitanje je hoće li poštovati odluku suda, ovo je test za demokraciju'

Sud za međunarodnu trgovinu sa sjedištem na Manhattanu presudio je da je Donald Trump prekoračio svoje ovlasti nametanjem carina na uvoz iz zemalja koje prodaju više SAD-u nego što kupuju. Bijela kuća se žalila na tu odluku, pa ostaje vidjeti što će reći Vrhovni sud. Postoji opasnost i da se zaustave trgovinski pregovori između drugih zemalja s SAD-om. Burze divljaju.

- Ovo je sad test u kojem će se vidjeti je li kontrolna uloga sudova, koji su zamišljeni tako, dovoljno izdržljiva, hoće li izdržati pritisak populističke vlasti. Trumpovi suradnici i pristaše su već duže vremena u javnosti izgovarali da su suci neizabrani od naroda pa nemaju legitimitet. To je direktni udar na trodiobu vlasti. Ako sudovi nemaju kontrolnu ulogu, nema trodiobe vlasti pa nema ni demokracije. Ova odluka suda ne mijenja ništa za svijet, samo pokazuje da je Trumpova administracija uvela nepredvidljivost u međunarodnu trgovinu, pa i međunarodne odnose. Ovo je test za Ameriku: hoće li trodioba vlasti preživjeti populističku vlast - govori bivša ministrica vanjskih i europskih poslova i profesorica Vesna Pusić.

Isto govori i Tonči Tadić.

- Ovo znači da je cijeli njegov posao do sada bio protuzakonit i protuustavan. Ovo sad znači da ne smije uvoditi jednostrane carine bez odobrenja Kongresa. O carinama uvijek odlučuje Kongres, nakon temeljite i argumentirane rasprave i analize, a ne na temelju proizvoljnih odluka predsjednika koji od danas do sutra diže i spušta carine. Pitanje je hoće li se Trump oglušiti na odluku suda što znači ustavnu krizu. To da predsjedničke ovlasti uključuju nametanje i ukidanje carina smo slušali tijekom kampanje. Zanimljivo je da ni jedan vodeći američki medij nije postavio to pitanje za vrijeme kampanje kad je Trump najavljivao da će postavljati i ukidati carine. Da je na to netko reagirao tijekom kampanje, možda bi se ljudi i pitali može li to. Nije ovaj sud napisao odluku iz prsta nego iz poznavanja američkog Ustava. Trump sad izlazi iz ustavnog okvira predsjednika, izaziva sud da reagira. Bilo da je riječ o useljenicima koje bez sudskog postupka i dokaza šalju u zatvor u El Salvador. I tu je sud reagirao odlukom da se to ne smije. Međutim on to i dalje radi. Pitanje je hoće li prihvatiti odluku suda ili ne - govori.

Filip Katanić pak smatra da ovime Trump gubi kredibilitet.

- Trump gubi bitku i s Harvardom oko zabrane upisivanja stranih studenata. Postoji procedura kojom se poništavaju izvršne naredbe predsjednika, nisu one finalna odluka. Najavio je tarife pa ih povukao, pa mijenjao. Izgubio je kredibilitet, tko će ga više shvatiti ozbiljno? Trump je u problemu jer mu cijeli politički program pada u vodu - zaključuje.

Musk se povukao

Od Trumpa se udaljio i Elon Musk, jedan od njegovih najvećih podržavatelja u kampanji.

- Musk se povukao s obrazloženjem da se ide brinuti za firmu, nije razumio o čemu se tu radi, mislio je da je država kao firma koju kupiš, a nije. I najmanja država je kompliciranija od najveće tvrtke. Musk nije mogao savladati što je pred njim, propada mu Tesla, ima druge brige. Našao se u neobranom grožđu - govori Pusić.

Muskova uloga u Bijeloj kući propituje se od početka. DOGE je ušao u državne institucije, drastično srezao njihov rad i izmijenio procedure, do te mjere da su se ukidali i šumski rendžeri. Zaposlenici su prosvjedovali i onemogućavali zaposlenike DOGE-a da pristupe institucijama, a oni najuporniji su sudskim putem izmjenjivali njihove poteze i istjerivali ih iz institucija.

- Mislim da je to individualni slučaj s Muskom. On je jako nezavisan ali ovo sad znači da se nisu složili oko daljnjeg strateškog saveza. Do raskola je došlo jer Musk ne razumije da sistem ne možeš promijeniti preko noći, i da država ne funkcionira onako kako je on zamislio. Prije otprilike tjedan dana su Nike, Adidas, Under Armor i još neke tvrtke došle na sastanak i upozorile da neće poskupjeti luksuzni proizvodi, nego obične tenisice koje su sad od 20 do 50 dolara. Takva roba će odjednom koštati preko 200 dolara, prosječni građani si to neće moći priuštiti, nitko to neće kupovati, doći će do zatvaranja i zaustavljanja pogona koji su sad jeftini i tu radi najviše ljudi. Zaustavit će se pogoni, to će izazvati kolaps trgovine. To uopće nisu uzeli u obzir. Tu je i problem toga što Musk od prvog dana ima nedefiniranu ulogu u vlasti, dolazio je na sve sastanke, slušalo ga se, što je presedan jer nije izabran ni na kakvim izborima i nije se ni kandidirao. Ta nedefinirana uloga nije mogla trajati dovijeka - govori Katanić.