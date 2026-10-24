Trump popušta s carinama Kanadi: Neke proizvode ipak izuzima iz nameta od 50 posto

Sjedinjene Države ukidaju neke od svojih carina od 50 posto na kanadske proizvode, objavila je u petak Bijela kuća dodajući da to radi zbog "očuvanja gospodarskog napretka i nacionalne sigurnosti Amerikanaca." SAD će 30. listopada ukloniti određene proizvode s popisa kanadskih proizvoda koje carini, poput šperploča, nekih proizvoda od papira, određenih strojeva i opreme za hlađenje te sanduka i kutija za pakiranje.

Umjesto njih, carine će se uvesti na druge proizvode, poput određenih tipova ventila, tepihe i proizvode izrađene od otpada.

To izuzeće moglo bi pomoći republikanskim kandidatima na međuizborima 3. studenog, jer brojni američki birači kao najvažnije probleme navode troškove života i gospodarske pritiske.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je rekao da Kanada "jako želi" trgovinski sporazum sa SAD-om. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u petak da je Kanada otvorena uzajamno korisnom sporazumu, no da je ako treba spremna čekati.

Nakon što su ljetos propali trgovinski pregovori, pokrenut je carinski rat koji je naštetio ljudima s obje strane granice.